EVO ŠTA SE DEŠAVA U TELU KADA SE POPIJE SVEŽE CEĐEN SOK: Doktor Dejan Čubrilo objašnjava ko ima povećan holesterol ima i OVO

Prof. dr Dejan Čubrilo, specijalista medicine sporta i profesor fiziologije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu, otkriva kako se pravilno čisti organizam i kada je pravo vreme za detoksikaciju.

Na internetu su popularni sokovi za detoksijaciju organizma, a postavlja se pitanje da li je dobro da to radimo na svoju ruku.

"Da, to jeste moda. Ja sam apsolutno protiv mode, u smislu ja sam na detoksu tri dana, na postu sam tri dana... Protiv toga sam da to bude ja sam uzimao 10 dana taj i taj sok. Dakle, detoks odnosno čišćenje organizma mora biti sistematsko. Kada kažemo "intoksiciramo se" i kad znamo da smo se intoksircirali, znamo da smo poremetili dobru ravnotežu u crevima i to je ključ cele priče. Kako se ona remeti, to je jako bitna stvar - kada hrana nije provarena. To je ključ cele priče.

Kada hranu ne varimo na pravi način, ta hrana koja se nije provarila je predmet delovanja bakterija, gljivica ili parazita, svih onih koji vole takvu sredinu. Mikrobi vole prljavu sredinu. Nije poenta da smišljamo lekove, nego da smislimo kako da sredinu napravimo takvom da njima ne prija.", rekao je doktor u RTS ordinaciji.

Što se tiče holesterola, doktor Čubrilo objašnjava da ko ima povišen holsterol, ima i povišen insulin.

"Ako imate masnu jetru, a imamo je proprilično svi, manje ili više, vi automatski imate povišen nivo insulina. To je hormon koji proizvodi pankreas da bi regulisao šećer i varenje. Ako se povećava u toku dana više ili manje, on će da pravi masti u jetri. To mu je posao. Holesterol ne dobijate iz hrane. Ako svaki dan jedete ćevape, pljeskavice, velike porcije, vi ćete napraviti poremećaj varenja i intoksikaciju od toga. Ali povišen nivo insulina će biti taj koji će u fabrici proizvodnje - jetri, gde se on pravi, da stimuliše proizvodnju holesterola. Ko ima povišen holesterol ima i povišen insulin, i obratno", kaže dr Čubrilo.

"Loš holesterol, to je paradoks, on ima manje holesterola u sebi nego dobar! Čemu on služi? Ako imate kamion koji treba da prenese robu u neko mesto, a ta roba je holesterol , to ide preko LDL-a, lošeg holesterola. On je prosto kamion koji ide i koji vozi da bi nešto preneo. A šta prenosi? Prenosi materijal za proizvodnju hormona. To radi loš holesterol. Da li je on loš? Nije. On je jako bitan. A kada taj kamion postaje loš? Kad zarđa. Mi to zovemo oksidovani holesterol, odnosno nešto što ne može da prođe granicu i uđe na to mesto na koje smo poslali (da obavi posao i aktivira proizvodnju hormona). Taj holesterol koji je u tom zarđalom kamionu će se zalepiti negde i predstaviti početak razvoja ateroskleroze. Samo je taj holesterol loš.

Doktro Dejan Čubrilo otkriva i koja je granica holesterola prihvatljiva i šta treba uraditi u slučaju granične ili blago povišene vrednosti.

"Svaki holesterol koji je 6 ili 6,5 ne tumačim kao tragediju ili nešto što je toliko loše. Tada zaključujem da se on previše pravi, odnosno da ga nešto stimuliše (insulin), da se ne izlučuje kako treba preko žuči ili da je zarđao.

Tada preporučuje pacijentima antioksidanse, i da u ishranu uvedu što više zdravih namirnica, voća i povrća. Druga stvar, kontrolom insulina. Ne jedemo šećer ili pazimo koliko ga jedemo; ne opterećujemo pankreas. Što se masnoće tiče, dr Čubrilo preporučuje da stavite manje od kafene kašičice, tek da jelo zamiriše. Treća stvar je kontrola eliminacije; da produvamo kanale žuči, da se ta žuč bolje izbacije u creva - biljkama. Limunada sa malo đumbira - limun provocira kanal, đumbir ga opusti, i ide napolje."

"Vi kada uzmete te sokove i više puta dnevno ih pijete, a ti sokovi su uglavnom napravljeni od raznog voća i povrća u blenderu, a mi smo sve to lepo iščistili, pa je to presovano, a količina je vrlo galantna - oko 500 ml, vama će insulin skočiti kao da ste na testu opterećenja glukozom. To je takav skok insulina od tako zdravog soka, to će biti stimulus za blokadu topljenja potkožnih masnoća, stimulus za pravljenje više holesterola i stimulus da vam se jetra zamasti. Sok mora biti sa vlaknima, sa malo masnoće, sa semenkama, da se smiri taj odgovor pankreasa.

- Bolje je sve to voće pojesti, ali šta ćete ako nemate dobar želudac? Ako nemate enzime za varenje u želucu? A to je danas epidemija - smatra dr Čubrilo

On kaže da smo enzime za varenje izgubili zbog stresa. Usled hroničnog stresa ti enzimi nestaju, hrana ne može da se vari, truli, i eto intoksikacije.

"Prvo što je zabranjeno u procesu detoksikacije jeste mast. Nema ni maslinovog ulja. Ako imate organizam koji je intoksiciran, to znači da jetra više ne može da se bori, puna je toksina. Zašto toj jetri davati zadatak da ona obrađuje te masti? Pustite je da se oporavi, dajte joj minimalne količine.

Što se tiče čajeva protiv zatvora i detoksikacije, on dodaje da je to zabranjeno.

"To je zabranjeno! Ako magarca koji je iznemogao i star terate, vi ćete ga ubiti. To je isto sa crevima koja ne rade, koja su opstipaciji. Ona su zaključana. Zgrčena. Vi takvo crevo kad terate kao ono umorno magare, setite se ovih reči i nemojte uzmati čaj koji će da stimuliše creva, to je kao da ste pocepali ta creva, kao da ih stimulišete da se još više umaraju. Tada creva krvare, pa hemoroidi prorade jer ste ih vi poterali. Morate obnoviti creva, a kako? Tako što ćete povećati nivo energije u vašim ćelijama.

Imate dva goriva za energiju, jedno je šećer, drugo je mast (trigliceridi). Kad su trigliceridi niski, vi nemate energije. Oni ili se ne tope ili ne ulaze u sistem preko creva. Nemate glavno gorivo koje sagoreva mirno, polako i tiho i daje energiju. Ostaje vam jedino šećer, a to je jako skupo gorivo, jer pravi druge probleme. Njega morate unositi na svakih pola sata i stalno ste gladni.

Najbolji izvor masti je onaj koji se topi sa našeg masnog tkiva i pretvori se u energiju. Insulin sprečava to topljenje masti. Njegovom kontrolom dobićete puštanje topljenja masti.", rekao je doktor Dejan u RTS Ordinaciji.

