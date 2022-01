SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O KAMENJU U KRAJNICIMA: Na koji način nastaju i KAKO SPREČITI njihovu pojavu

Iako nisu ni približno opasni kao kamenje u bubregu, takozvani kamenčići na krajnicima dosta su uobičajeni i mogu da izazovu upalu krajnika - tonzilitis. Pojavljuju se na krajnicima ili blizu njih i bele su ili žućkaste boje, a njihova veličina može da varira. Nekad su manji od zrna kukuruza, a mogu biti i veličine čeri paradajza. U svakom slučaju, ne uzrokuju značajne zdravstvene probleme, ali imaju vrlo oštar miris, koji može biti poprilično neprijatan.

Važno je pomenuti da je većina kamenčića na krajnicima manje veličine i da ne uzrokuju nikakav bol niti druge probleme. Tek kad kalcifikacije postanu veće, mogu da naprave problem. U retkim slučajevima se mogu proširiti i izazvati upalu celog tog područja. Kad krajnici oteknu, u najgorem slučaju to može da počne da ometa disajne puteve. Većina ljudi zbog njih ne treba da traži lekarsku pomoć jer može da koristi kućne lekove za rešavanje problema. Sve što progutate prolazi kroz krajnike, a neretko se desi da nešto ostane zarobljeno u pukotinama na njima, bilo da je u pitanju hrana ili mrtve ćelije kože, i tamo se taloži. Kad se stvore veće skupine, bakterije počnu da se hrane tim materijama koje se raspadaju. Taj problem lako je prepoznati po jakom, izuzetno neprijatnom mirisu koji uzrokuje kamenac.

Treba napomenuti da se kamenac na krajnicima ne formira preko noći, ali kako se materije sve više talože, postaju tvrde poput kamena. Može se stvoriti samo jedan kamen ili više njih odjednom, što zavisi od faktora rizika i građe krajnika. Što više pukotina imate, veća je verovatnoća da će se razviti.

ZAŠTO NASTAJU

Loša higijena zuba

Nedovoljna oralna higijena uzrokuje veće skupljanje bakterija i sitnog otpada u ustima, koji se onda može lako nataložiti u rupicama unutar krajnika. Kad se kamenac formira, nemoguće ga je ukloniti pranjem zuba ili čišćenjem zubnim koncem.

Abnormalna veličina krajnika

Veličina krajnika varira od osobe do osobe, oni su jedinstveni kao i prsti na ruci ili na nogama. Što su veći, to je veća verovatnoća da će se u njima skupljati hrana i druge materije. Ako je to problem koji se stalno ponavlja, opcija je vađenje krajnika.

Stalni problemi sa sinusima

Problemi sa sinusima poznati su uzročnici kamenca na krajnicima zbog infekcije i sluzi koja se sliva kroz zadnji deo grla. Kad god imate područje s velikom količinom bakterija i uz to "džepiće" u koje se mogu sakriti ostaci hrane, to je recept za nevolje.

Ponavljajući tonzilitis

Tonzilitis je upala krajnika koju prate bolno grlo, pojava mehurića i infekcija. Kod nekih ljudi upala krajnika se ponavlja, zbog čega kod njih postoji veći rizik od stvaranja kamenca.

ZNACI DA IH IMATE

Kamenčići se skoro uvek mogu videti samo pregledom pomoću ogledala. Međutim, u zavisnosti od veličine i lokacije, možda nećete moći odmah da ih primetite. Međutim, postoje i određeni znaci i simptomi koji ukazuju na problem.

Grozan miris iz usta

Miris uzrokovan kamenčićima na krajnicima je oštar, poput mirisa truleži ili bilo koje druge vrste karijesa.

Možda ćete moći osetiti ukus infekcije i bakterija u pljuvački. Ako postoji infekcija, to znači da gutate i unosite sve te bakterije u želudac i to je problem kom se odmah morate posvetiti.

Bolno grlo

Bol u grlu koji ne prolazi, otečenost i crvenilo u području krajnika takođe su znaci postojanja kamenca. Možete misliti da je reč o običnoj upali grla, ali ako ona potraje, to je znak za alarm. Kamenac može da iritira sluznicu grla uzrokujući upalu.

Problemi s gutanjem

Čini li vam se da vam hrana ostaje zaglavljena na jednoj strani ili da morate pićem da je poterate niz grlo? Sve su to znaci da kamenac na neki način blokira jednjak.

Stalan bol u ušima

Jedno od osnovnih znanja u medicinskoj anatomiji je to da su uši, nos i grlo povezani. Kad imate hronične upale grla, uobičajeno je da se u ušima pojavljuju refleksni bolovi. Osim toga, i u ušima se može pojaviti infekcija ako su zahvaćeni sinusi.

Hronični kašalj

Kamenac na krajnicima može uzrokovati i često kašljanje. Razlog tome je što refleksno pokušavate da uklonite nešto što se nalazi u području krajnika kako bi otišlo u probavni sistem. Bilo šta što se nalazi u pukotinama i "džepićima" krajnika, kao i sam kamenac, može da izazove tu potrebu i da vas tera da pokušate da izbacite strano telo.

Otečeni krajnici

Budući da se u krajnicima skupljaju ostaci hrane i nastaju upale, uobičajeno je da to područje natekne ili da se upali. Jedan krajnik može da izgleda veći od drugog, što može da ukaže na upalu tog krajnika. Upaljen može biti samo jedan krajnik, a drugi može biti zdrav.

Bele ili žute mrlje na grlu

Na prvi pogled možete pomisliti da imate mehurić u grlu. Većina ljudi ne proverava usnu šupljinu tražeći kamence na krajnicima. Zato, ako ste primetili nešto za šta mislite da je mehur, a ne prolazi, potrebno je dalje istražiti o čemu je reč.

KAKO SPREČITI NJIHOV NASTANAK

Hidrirajte se

Što više vode pijete, to su manje šanse da će se u grlu stvarati skupine hrane. Voda tera sve ostatke u ustima niz jednjak.

Grgoljite slanu vodu

Jednom nedeljno napravite "tretman" grgoljenja slane vode.

Na taj način ispraćete bakterije i razbiti sve čestice koje su ostale "zarobljene" u području krajnika. Za bolje rezultate ovo radite s toplom vodom.

Redovno perite zube i jezik

Pranje zuba jedna je od najboljih metoda obrane od bakterija u ustima. Međutim, mnogi ljudi zaborave da operu i jezik. Bakterije na njegovoj donjoj strani mogu biti problematične za one koje muče kamenčići na krajnicima.

Prestanite da pušite

Pušenje je loša navika koja može da izazove rak usta i pluća. Kad udahnete sve te kancerogene materije u usnu duplju, stvarate plodno tlo za ozbiljne probleme za zdravljem.

PRIRODNI NAČINI UKLANJANJA

Jabukovo sirće - Razmutite jednu supenu kašiku jabukovog sirćeta u jednoj čaši tople vode. Ispirajte usta ovom mešavinom tri puta dnevno.

Beli luk - Žvakanje belog luka vam može pomoći da uništite bakterije koje se skupljaju na krajnicima. Tako ćete sprečiti pojavu infekcija i drugih simptoma kamena.

Štapići za uši - Ovo je lak i jednostavan način da uklonite kamen s krajnika, samo morate da budete vrlo pažljivi. Pokvasite štapić i njime lagano pritiskajte tkivo oko kamena da bi otpao. Kad radite ovo, nagnite se tako da kad kamencic spadne, ode u usta, a ne u grlo. Nakon toga ga ispljunite i dobro isperite grlo slanom vodom da biste isprali sve tragove kamenčića. Ako kamen ne mrda, nemojte previše pritiskati tkivo, jer su krajnici osetljivi pa ćete ih iritirati.

Nakašljite se - Energičnije (nikako agresivno) nakašljavanje pomaže da kamen spadne. Ispljunite ga i dobro isperite grlo da uklonite preostale bakterije.

Pravilna oralna higijena - Pošto se kamen na krajnicima može stvoriti od mikroskopskih parčića hrane i druge prljavštine, najbolje je da nakon svakog obroka perete zube i da ih očistite koncem. Ako vam u ustima ne ostaju ostaci hrane, to znatno smanjuje mogućnost njihovog formiranja.

Slana voda - Redovno ispiranje usta i grla slanom vodom je odličan način da uklonite kamenac s krajnika. Razmutite kafenu kašičicu soli u čaši tople vode i time ispirajte grlo svakog dana.

Kurir.rs/Lena/N.B.