PRVI KORACI SU MNOGO VAŽNI: Samo OVAKO ćete obezbediti da NE DOĐE do razvoja DEFORMITETA nogu kod vašeg DETETA

Lekari ne dozvoljavaju stajanje i hod pre navršenih devet meseci, a puni razvoj hoda se događa od druge do pete godine deteta.

U slučaju urođenih deformiteta, stopala najčešće treba lečiti odmah po rođenju, a ako je sve u redu - treba sve učiniti da prvi koraci ne ostave posledice.

Prof. dr sc. med. Duško Spasovski, ortoped hirurg u Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica, profesor fizičke kulture

-Izbor adekvatne obuće, stimulacija aktivnosti koje povoljno utiču na funkciju stopala i redovne kontrole kod lekara specijaliste u slučaju potrebe za dijagnostikom ili lečenjem je ono što svaki roditelj treba da preduzme. Treba da znaju da je za razvoj zdravog stopala i uticanje hoda na njegovu funkciju najznačajniji period posle prve godine. Naravno, to ne znači da i tokom prvih 12 meseci ne treba obratiti pažnju na razvoj stopala, posebno ako dete ima labave skočne zglobove, urođenu hipermobilnu konstituciju, povećanu telesnu težinu... jer to otežava uspostavljanje samostalnog hoda i može da dovede do razvoja deformiteta donjih ekstremiteta – kaže dr Duško Spasovski.

Obratite posebnu pažnju ako dete ima labave skočne zglobove

Da se to ne bi dogodilo, bitno je pravilno odabrati cipelice koje će obezbediti uslove za normalan stojeći oslonac i hod, što su preduslovi za pravilan motorički razvoj.

-Lekari obično preporučuju prohodavanje uz cipele odgovarajućih karakteristika stabilinosti.

Obuća u kritičnom uzrastu formiranja pravilnog oslonca i hoda, kao i fiziološkog oblika donjih ekstremiteta, treba da ima prednost u odnosu na estetiku, modu ili komfor.

Izbor obuće je vrlo važan

-Cipelice ne moraju da ispunjavaju sve kriterijume za kvalitetnu obuću jer loš izbor može da utiče na razvoj ugaonog deformiteta kolena i rotacionog deformiteta kukova. Zato se, pre nego što krenete u kupovinu obuće za mališane, prvo posavetujte sa specijalistom.

ŠTA TREBA DA URADITE

Izmerite dužinu i širinu stopala, oblik otiska opterećenog stopala, obim u nivou korenova prstiju, u predelu subtalarnog zgloba preko pete, iznad skočnog zgloba. Odlučite se za duboke cipelice (stabilizuju skočni zglob) od boks kože, koje se vezuju pertlama sa najmanje tri para rupa jer to pruža neophodnu čvrstinu na dovoljnoj dužini risa stopala. Važni su i oblik pete, nekada su potrebne i sa unutrašnjom povišicom, a i čvrstina prednjeg dela cipele (kapne) može da bude ojačana. Dobro bi bilo da imaju anatomski uložak. Đon takođe treba da bude od kože - sprečava deformaciju cipele oko uzdužne ose, pendžetiran da bi se sprečilo klizanje.

NEKAD JE NEOPHODNA OPERACIJA

-Urođeni deformiteti mogu da budu blagi, kozmetički, ali i ozbiljni – izdvaja se urođeno krivo stopalo. Terapijski pristup je najčešće postupan: prvo se rade vežbe, stavljaju korektivni gipsevi, različite ortoze, ali ako se ne postigne rezultat pribegava se operativnom lečenju. Intervencije su različitog stepena invazivnosti, od jednostavnijih mekotkivnih procedura do opsežnih koštanih korekcija.

