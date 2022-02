ZBOG TEŠKOG KAŠLJA ODSUSTVOVAO JE SA POSLA I NIJE BIO SIGURAN DA ĆE GA ZADRŽATI: A onda je priroda SPASILA STVAR!

- Četrdeset mi je godina, a mogao sam da izgubim posao da nije bilo Bio-Teo kompleta br 6. za pluća i disajne puteve – kaže Milan, ekonomista iz Beograda. Radim u jednoj stranoj firmi, i to sa klijentima. One jeseni pred pandemiju, imao sam veću prehladu, kako to biva, preležao sam je „na nogama“, pio sirupe i čajeve, čak i antibiotike, ali se kašalj nije smirivao. Možda je to bio i ovaj virus. Gušio me je obilan sekret, i stalno sam se pitao odakle dolazi u tim količinama. Bilo je veoma neprijatnih situacija u razgovoru sa klijentima.

- Prestao sam i da pušim kako bih ublažio kašalj, jer sam shvatio da je to već postao problem na poslu. Ubrzo nakon toga, koleginica iz kancelarije me je pitala da li sam pokušao sa nekim prirodnim preparatima i rekla mi je da proizvode Bio-Teo Centra, uz napomenu da njena majka pije komplet br. 6 za pluća i disajne puteve. Po njenom savetu, odmah sam poručio dva kompleta, i već posle prvog sam iskašljao sve što treba, a drugi sam popio za svaki slučaj. Sada uzimam redovno i kapi br. 16 Immunodetox Bio-Teo Centra, jer epidemija i dalje traje, a posao je dobar i ne želim da ga ugrozim novom prehladom.

- „Zarazio“ sam i celu porodicu Bio-Teo preparatima. Moj otac, koji godinama kašlje, popio je dva Bio-Teo kompleta kapi br. 6, i kada je video šta je iskašljavao, prestao je i on da puši. Majka dugo godina „vuče“aritmiju i tahikardiju, i nju sam nagovorio da uz lekove uzima i Bio-Teo komplet br .1 za ublažavanje stresa, pravilan rad srca i poboljšanje cirkulacije, i nisam se prevario u oceni da će i njoj pomoći priroda. U stanju je sa drugaricama da ode i do reke, da se dugo šeta, što ranije nije radila, a i duže vreme provodi u kuhinji, zbog čega se bojim da se previše ne ugojim – u šali uz osmeh na kraju dodaje Milan.

Bio-Teo komplet br. 6 za pluća pokazao se odlično u preventivi a i za vreme delovanja respiratornih virusa i infekcija, pogotovo u kombinaciji sa sa Biljnim kapima br. 16. U slučaju zaraze aktuelnim virusom, preporučujemo da se koriste duple doze kao i kod oporavka od virusa.

Biljni komplet br. 6 za pluća i disajne puteve, koji se može piti i preventivno, sastoji se od 2 bočice kapi različite po sastavu, i on:

Čisti pluća i bronhije od nakupljenog sekreta

Olakšava iskašljavanje i izbacivanje šlajm

Rastvara i smekšava sluz

Pomaže kod angine, bronhitisa i traheitisa

Smiruje suvi, nadražajni i pušački kašalj

Olakšava kašalj, pomaže kod astme i upale pluća

Olakšava tegobe HOBP (hroničnog oboljenja pluća)

Pomaže kod nadutosti pluća (emfizem) i kod katara pluća

Smanjuje promuklost, upale ždrela i laringitisa

foto: Promo

Napomena: Mogu ga koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno (pogotovo kod pušača).

Ukoliko imate alergijski bronhitis ili astmu, tj. sklonosti ka alergijama na prašinu, dim, hranu itd. savetujemo vam da uz Bio-Teo komplet br. 6 za pluća obavezno koristite i Bio-Teo kapi br. 16. Saznajte više klikom OVDE.

Cena biljnog kompleta br. 6 za pluća i disajne puteve iznosi 2.340 rsd za Srbiju, 39 KM za Bosnu i

Hercegovinu i 19€ za Crnu Goru.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Promo tekst