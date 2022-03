MUČE VAS GORUŠICA, GRČEVI, GASTRITIS, LOŠ HOLESTEROL? Poslušajte savet DOKTORA kako da rešite tegobe PRIRODNIM PUTEM!

Šta je nadutost?

Nadutost je izraz za oslobađanje gasova iz digestivnog trakta kroz analni otvor. To se dešava kada je abdomen pun gasova i to spada u normalan proces izbacivanja viška gasova. Oni se skupljaju u digestivnom sistemu svaki put kada Vaše telo razgrađuje, tj.vari hranu. Do ovoga može doći i kada se slučajno proguta vazduh u toku jela ili konzumiranja nekog napitka. Gasovi se obično sastoje od kiseonika, azota, vodonika, ugljen-dioksida i ponekad metana.

U proseku, čoveku se između 13 i 21 put u toku dana pojavi nadutost stomaka, sudeći po podacima iz Nacionalnih Insistituta za zdravlje. Neka stanja poput iritabilnog kolona, celijakije i gastropareze ( odloženo i/ili usporeno pražnjenje želuca ) mogu izazvati prekomerno nadimanje.

Takođe, gasovi se mogu češće puštati ako jedete određenu hranu.

U nekim slučajevima, gasovi mogu izazvati bol i nadimanje što prilično utiče i otežava obavljanje svakodnevnih aktivnosti. Prilagođavanje ishrane, uzimanje lekova i vežbanje u velikoj meri mogu pomoći u smanjenju količine gasova i otklanjanju nadutosti u stomaku.

Bio -Teo komplet br. 3 za stomak:

Pomaže kod gorušice, gastritisa, bolova i grčeva u trbuhu,

Štiti i regeneriše ćelije jetre,

Koristi se protiv masne jetre, visokog lošeg holesterola ( LDL ) i triglicerida,

Čisti hepatobilijarni sistem i podstiče proizvodnju i lučenje žuči,

Stimuliše lučenje želudačnog soka, varenje i olakšava eliminaciju suvišnih gasova, ispoljava spazmolitički i karminativni efekat,

Olakšava crevnu pasažu, protiv zatvora i dijareje, za urednu stolicu,

Zaustavlja helikobakter pilori,

Otklanja mučninu i nadutost,

Eliminiše toksične materije iz organizma,

Ublažava tegobe nervoznog stomaka.

foto: promo

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate

potrebno je popiti dva kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena biljnog kompleta br. 3 za stomak iznosi 2.340 rsd za Srbiju, 39 KM za Bosnu i Hercegovinu i 19€ za Crnu Goru. Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Ukoliko imate nervozan stomak, savetujemo vam da uz komplet br. 3 za stomak obavezno koristite i

Bio -Teo biljne kapi br. 33 Antistres, za opuštanje i ublažavanje stresa. Klikom OVDE saznajte više o njima.

Promo tekst