PLIVAO U JEZERU PA SE ZARAZIO SMRTONOSNOM AMEBOM KOJA JEDE MOZAK! U 97 odsto slučajeva je KOBNA, a ovo su SIMPTOMI infekcije

Čovek iz Misurija je završio u bolnici i to na intenzivnoj nezi pošto se zarazio retkom, ali smrtonosnom amebom koja jede mozak. To se najverovantije desilo pošto je plivao u jugoistočnom Ajova jezeru zvanom jezero Tri vatre.

Kako prenose američki mediji, zdravstvena institucija iz Ajove je zatvorila plažu na jezeru pošto je osoba dobila dijagnozu primarnog ameboidnog meningoencefalitisa, retke i obično smrtonosne infekcije koju prouzrokuje "Naegleria fowleri" ameba.

Ilustracija foto: Kurir/ E.P.

- Zatvaranje je predostrožnosti radi i odgovor na potvrđenu infekciju čoveka iz Misurija koji je potencijalno zaradio dok je plivao - navodi se u saopštenju nadležnih zdravstvenih institucija, a prenosi CBS news.

Kako se navodi, potrebno je nekoliko dana testiranja da se utvrdi prisustvo infekcije na jezeru.

Kada voda u sebi ima ovu amebu, ona u kontakt sa čovekom dolazi preko nosa i to dok žrtve plivaju u jezerima i rekama. Smrtnost je preko 97 posto, prema navodima američkog CDC. Samo 4 ljudi od 154 poznatih slučajeva je preživelo i to u periodu od 1962. do 2021. godine.

- To je najgori parazit na svetu za kog znamo da izaziva tako razornu patologiju - rekao je Kristofer Rajs, naučnik u Centru pri Univerzitetu Džordžija.

Ilustracija foto: Printscreen/Youtube

On je dodao da je infekciju mozga teško dijagnostikovati jer je za nju potreban uzorak cerebralne kičmene tečnosti.

Veruje se da je to prvi slučaj otkriven u Ajovi. Susedne države Minesota, Misuri i Kanzas su prijavile infekcije, koje su se prvenstveno dogodile u južnijim državama.

U 2020. godini, 13-godišnji dečak je navodno umro od amebe koja jede mozak nakon odmora na Floridi, prema navodima njegove porodice.

Ilustracija foto: RINA

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti kaže da se retka ameba prvenstveno nalazi u slatkoj vodi, kao što su jezera, reke i topli izvori. CDC kaže da simptomi počinju kao jaka frontalna glavobolja, groznica, mučnina i povraćanje; simptomi tada mogu napredovati do ukočenog vrata, napada, izmenjenog mentalnog stanja, halucinacija i kome.

Znaci infekcije obično počinju nekoliko dana nakon plivanja ili drugog izlaganja nosu kontaminiranoj vodi. Ljudi umiru u roku od jednog do 18 dana nakon pojave simptoma. Međutim, CDC kaže da se ljudi ne mogu zaraziti gutanjem kontaminirane vode.

Ilustracija foto: Printscreen/Youtube

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:55 Francuski glumac progovorio na srpskom jeziku