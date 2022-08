JEDAN SIMPTOM DIJABETESA JAVLJA SE ODMAH NAKON JELA: Ako osetite da vam se DEŠAVA OVO čim završite sa hranom, ODMAH kod LEKARA!

Dijabetes je oboljenje, od kog pati sve veći broj ljudi širom sveta, a koje nastaje usled nedovoljnog lučenja ili delovanja insulina, hormona koji se stvara u žlezdi gušterači i odgovoran je za pravilan metabolizam ugljenih hidrata tj. šećera.

Bez insulina, uneti šećer u organizam putem hrane se ne može preneti iz krvotoka do ćelija, što se ispoljava kao porast šećera u krvi. Postoje razni simptomi dijabetesa, a jedan je vrlo upečatljim.

foto: Shutterstock

- Mnogi ljudi imaju druge potencijalne razloge da se osećaju umorno, kao što su prekomerni rad, stres, nedovoljno sna, depresija ili drugi poremećaji raspoloženja, ili se čak oporavljaju od kovida, tako da će oni koji doživljavaju umor od dijabetesa verovatno to pripisati nekom od ovih drugih faktora“, napominje on i ističe da je posebno upozoravajući umor koji se javlja nakon jela - rekao je on.

Jedan od načina da utvrdite da li je vaš umor posledica dijabetesa je da obratite pažnju kada ga osećate. Iako umor koji doživite u bilo kom trenutku može ukazivati na neravnotežu šećera u krvi, doktor Kulper ukazuje da umor nakon obroka - simptom poznat kao pospanost nakon obroka - posebno ukazuje na to stanje.

foto: Profimedia

- Ako se vaš umor javlja posebno nakon što jedete, to može biti znak upozorenja - kaže on, napominjući da je od vitalnog značaja da posetite lekara

- Ako osetite umor čak i nakon što ste dovoljno spavali… razgovarajte sa svojim lekarom da vidite da li treba da se testirate na dijabetes - savetuje doktor.

(Kurir.rs)

