Stigmatizacija pušenja nije pomogla. Ima li rešenja?

Iako pušenje nesporno jeste porok, većina pušača ne misli tako i ne smatra da se te navike treba stideti. Svesni su da je taj izbor rizičniji od mnogih drugih koje su u životu napravili, ali ne žele, ne mogu ili neće da prestanu. Zato se o prostu zapovest „prestani“, sa koje god strane došla, uglavno oglušuju.

Klajv Bejts, aktivista za smanjenje štetnosti od pušenja, smatra da grafička upozorenja na cigaretama nisu ništa drugo do oblik stigmatizacije. U vezi sa idejom da se upozorenja stave i na pojedinačne cigarete, on je napisao da je to bila „u suštini stigmatizujuća mera osmišljena da natera pušače da se osećaju glupo“. I nije urodila plodom na način na koji se to očekivalo.

foto: Shutterstock

Pored „prestani“, u strategiju borbe protiv pušenja zato bi trebalo uključiti i princip „promeni“. Promeniti naviku pušenja manje štetnom, umesto cigarete omogućiti pušačima pristup i tačne, naučno proverene informacije o boljim, bezdimnim alternativama.

Postoji kritična razlika između deljenja tačnih informacija i resursa za podsticanje ljudi da se ponašaju bezbednije u poređenju sa pokušajima da se ljudi posrame ili uplaše kako bi promenili svoje ponašanje. Smanjenje štetnosti se odnosi na spašavanje života, ali podjednako i na posredovanje – osnaživanje ljudi da donesu svoje najbolje izbore.

S tim u vezi, veoma je važno da ljudi znaju da je glavni problem kod pušenja duvanski dim, a ne nikotin kako mnogi misle. Tačno je da nikotin izaziva zavisnost i nije bez rizika, ali ova supstanca dokazano nije glavni krivac za bolesti koje se povezuju sa pušenjem. Dim koji nastaje kada se cigareta zapali jeste, jer sadrži više od šest hiljada materija od kojih je oko 100 označeno kao štetno ili potencijalno štetno od strane javno-zdravstvenih institucija. Zbog toga su bezdimne alternative koje su naučno zasnovane bolji izbor za punoletne pušače od nastavka pušenja cigareta, ali svakako nisu bez rizika jer oslobađaju nikotin koji izaziva zavisnost.

foto: Shutterstock

Svi znamo da dugotrajno pušenje nosi ozbiljne rizike, ali ne treba da štitimo odrasle koji puše od sopstvenog neznanja o tome, jer oni nisu neznalice. Ono gde su mnogi autoriteti bili strašno dezinformisani je relativna bezbednost drugih načina konzumiranja nikotina, koje mnogi ljudi koji ih probaju preferiraju u odnosu na pušenje. Mnogi žele da budu slobodni da donose sopstvene izbore. Zbog toga nam je umesto stigme potrebna otvorena i nesputana diskusija.