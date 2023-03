MUČILI SU GA PROBLEMI SA DISANJEM I SRCEM: U 70. godini on i dalje radi i živahan je uz pomoć prirode–SAZNAJTE KAKO!

- Zahvaljujući BioTeo kompletu za srce i BioTeo kompletu za pluća i disajne puteve, ja danas u 70. godini održavam voćnjak od 2.000 stabala – šljive, dunje, kajsije, jabuke… i to sve sam radim, od prskanja do orezivanja. Vratila mi se snaga, i čini mi se da mogu još više.

Ovim rečima priču započinje Želimir iz Novog Sada. Uveren je da su ga BioTeo kapi spasile teže bolesti i da su mu produžile život.

- U januaru ove godine imao sam teško gušenje, nisam mogao dobro da spavam, niti sam mogao da pronađem udoban položaj ni za sedenje ni za ležanje. Osećao sam veliku slabost već duže vreme, koja se postepeno pojačavala. Sve što sam mogao do pre nekih šest meseci pre toga, više nisam bio u stanju da uradim. Odlazak u voćnjak mi je bio sve teži, nisam mogao ni dvadesetak metara da prepešačim bez odmora, a uzbrdo je bilo sve teže da se popnem – nekoliko koraka bi me ostavilo bez daha. Pripisivao sam to godinama, međutim, to nije bilo tačno. Posle detaljnih analiza i pregleda, lekari su me uputili na CT sken, ali je spletom okolnosti snimanje bilo odloženo. Lekar mi je rekao da je to početak angine pektoris, dobio sam lekove, ali kako je situacija bila vanredna, rešio sam da se okrenem i prirodi, jer sam ceo život proveo u njoj, i verovao sam da će mi brzo doneti olakšanje.

Tako je i bilo. Želimir nije imao veće probleme sa plućima, pa je uz BioTeo komplet za srce naručio i komplet za pluća. Posle druge ture oba BioTeo kompleta, kako kaže, bio je preporođen.

- Više me ništa nije stezalo u grudima, mogao sam da pešačim koliko hoću, a tada je baš bilo vreme da krenem i u voćnjak. Posle trećeg popijenog kompleta, snaga je bila još veća. Mogao sam konačno da se posvetim tome, i da uložim veliku snagu koja je neophodna da bi se u voćnjaku radilo. Mojoj radosti nije bilo kraja. Po ceo dan idem gore – dole, bez umora. Nedavno sam bio na kontroli i doktor mi je sa iznenađenjem rekao da ja anginu pektoris – nemam! On smatra da su lekovi možda pomogli jer je sve bilo u početnoj fazi. Međutim, mislim da nisam ja sve preuzeo na sebe i sam pronašao BIOTEO biljne proizvode, možda rezultati i ne bi bilo toliko dobri. Inače, uz ove komplete pijem i veće količine vitamina C, koji je dodatno značajan za doprinos mom zdravlju. Presrećan sam jer mi se kvalitet života izuzetano popravio, i što sam stekao sigurnost i saznao da godine nisu toliko važne, koliko briga o našem zdravlju – poručuje za kraj Želimir.

BioTeo biljni komplet br. 1 za srce i kardiovaskularni sistem

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića,

Poboljšava cirkulaciju,

Čisti krvne sudove,

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima,

Reguliše holesterol i trigliceride,

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića),

Otklanja posledice infarkta,

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca,

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Komplet mogu koristiti i osobe koje piju lekove. Može se koristiti i preventivno. Za najbolje rezultate potrebno je popiti 2 kompleta u kontinuitetu, a na dalje po potrebi.

Cena BioTeo biljnog kompleta za kardiovaskularni sistem iznosi 3.470 rsd za

Srbiju, 59 KM za Bosnu i Hercegovinu i 29€ za Crnu Goru.

Porudžbinu izvršite pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana

online klikom OVDE .

Kod veoma visokog LDL (lošeg holesterola) preporučujemo vam da koristiti i BioTeo

kapi za jetru u kombinaciji sa ovim kompletom . Pogledajte specijalnu ponudu

za ova 2 proizvoda zajedno KLIKOM OVDE.

ŠTA OVAJ KOMPLET SADRŽI I ZAŠTO JE TAKO DOBAR?

VIDEO IZJAVE KORISNIKA:

BIOTEO BILJNI KOMPLET ZA PLUĆA I DISAJNE PUTEVE

Čisti pluća i bronhije od nakupljenog sekreta

Olakšava iskašljavanje i izbacivanje šlajma

Rastvara i smekšava sluz

Pomaže kod angine, bronhitisa, kašlja, astme, upale pluća, HOBP

Smiruje suvi, nadražajni i pušački kašalj

Pomaže kod nadutosti pluća (emfizem) i kod katara pluća

Smanjuje promuklost, upale ždrela i laringitisa

Ukoliko imate alergijski bronhitis ili astmu, tj. sklonosti ka alergijama na prašinu, dim, hranu itd. savetujemo vam da uz komplet za pluća obavezno koristite i kapi ImunoDetox .

Cena BioTeo biljnog kompleta za pluća i disajne puteve iznosi 2.340 rsd za

Srbiju, 39 KM za Bosnu i Hercegovinu i 19€ za Crnu Goru. Porudžbinu izvršite klikom

OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

ŠTA OVAJ KOMPLET SADRŽI I ZAŠTO JE TAKO DOBAR?

