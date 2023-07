NAŠA DOKTORKA OTKRILA KAKO SE IZBORITI SA VIRUSIMA KOJI HARAJU PO LETOVALIŠTIMA: U ovom periodu smo podložniji i infekcijama

Doktorka Ivana Begović Lazarević otkrila je kako da se izborimo sa virusima koji sve više vladaju na letovalištima.

Letnji period donosi sezonske viruse i podložnost bakterijskim infekcijama koje su karakteristične za tropske dane. Šta su rota i koksaki virus, kako prepoznati simptome, zbog čega se sve više ljudi žali na zapušen nos, otkrila je u emisiji "150 minuta" na Prvoj doktorka Ivana Begović Lazarević, epidemiolog iz Gradskog zavoda za javno zdravlje.

"Bitno je da na putu imate probiotik. To je jako bitno, da bismo održavali crevnu floru, jer rota virusne infekcije i koksaki virus koji izaziva bolest usta, šaka i stopala, mogu sa velikim brojem proliva da nam poremete crevnu floru. Zato treba da je održavamo, a ako dođe do infekcije i velikog broja proliva, probiotik će svakako pomoći. Ako ode u neželjeni, odnosno ozbiljniji pravac, sa rizikom da će doći do dehidratacije, mora da se kontaktira lekar", upozorila je dr Begović Lazarević i otkrila kako izgledaju simptomi koksaki virusa.

"Kod većine počinje sa povišenom telesnom temperaturom, pojavljuju se promene oko usta, šaka i stopala, ali mogu da se jave u pelenskoj regiji i predelu kolena. Karakteristični su plikčići. Uz to ide proliv, a ukoliko su promene nastale u usnoj duplji, dete odbija hranu jer ga to boli. Treba spuštati temperaturu i na neki način unositi hladne obroke i hladnu tečnost, jer je uzimanje hrane bolno. Prenosi se kontaktom preko pljuvačke, preko ruku, lako se širi na drugu decu. Virus je poprilično zarazan“, rekla je doktorka i dodala da koksaki ne može da prenese putem klima uređaja.

"Koksaki virus se prenosi samo kontaktom. Striktno mora da se vodi računa o higijeni. Bitno je kako se hrana čuva, jer je na visokim temperaturama podložna brzom razmnožavanju bakterija“, objasnila je doktorka. U poslednje vreme veliki broj ljudi se žali na zapušen nos koji nije karakterističan za ovo doba godine. „Mislim da tu ima veze boravak u klimatizovanim prostorijama. Prelazak sa toplog na hladno i obrnuto utiče na krvne sudove. To su promene u krvnim sudovima, dolazi do skupljenja i širenja“, rekla je dr Ivana Begović Lazarević.

