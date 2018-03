POTREBNA MI JE POMOĆ, PUĆI ĆEMO: Majka napisala srceparajuću poruku svom suprugu, svima će zastati knedla u grlu!

Blogerka Selest Erlah iz Jute odlučila se na ovo pismo pošto što je njen suprug pokušavajući 20 minuta da uspava njihovo dete odustao, pa ga vratio tako plačući u kolevku i stavio kolevku s njene strane krevete dok je ona pokušavala da ga uspava.



To što je uradio je u njoj izazvalo ogroman bes, ali umesto da započne svađu, odlučila je da mu napiše iskreno pismo u kojem traži njegovu pomoć, između ostalog da ne bi postali kao svoji roditelji, gde je majka roditelj, a otac je jedva uključen u vaspitanje.

"Svaki dan je sve više vidljivo da moj suprug i ja ulazimo u neku kolotečinu u kojoj se od mene očekuje da kuvam, čistim i sama se brinem o deci, čak nakon povratka na posao. Ja sam samo čovek i momentalno funkcionišem sa pet sna i premorena sam. Trebaš mi. Znam da je teško slušati bebu kako plače. Veruj mi, znam kako je to. Ali ako mogu da se brinem o bebi ceo dan i smirujem je bezbroj puta, onda ti to možeš sat, dva u toku noći. Molim te, treba mi tvoja pomoć", napisala je.



Dodala je i da joj treba više odmora, barem preko vikenda kako bi izašla iz kuće i provela neko vreme sama sa sobom. Spomenula je i neke manje svakodnevne zadatake i mužu predložila da opere suđe nakon što ga korsiti.



"Znam da su naši roditelji mnoge stvari radili drugačije i mrzim činjenicu da za ovako nešto uopšte moram pitati. Volela bih kada bih sve mogla sama. I volela bih da mi ne treba pažnja, i da tu i tamo neko primeti koliko imam posla. Ali, priznajem. Samo sam čovek i predajem se. Pišem ti kako bih ti dala do znanja da mi je potrebna pomoć i da ću pući ako ovako nastavimo. A to će imati posledice po tebe, decu i celu našu porodicu", zaključila je.

