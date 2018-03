ČAS ITALIJANSKOG: Naučite kako da se oblačite kao ITALIJANKA u 8 koraka!

Za modnog urednika Nenada Janjatovića shvatanje italijanskog stila teklo je veoma lako. Primenjivanje na sopstvenoj garderobi već je druga priča

Odlazak u Italiju savršeno se uklopio sa mojim životnim odlukama. Dao sam otkaz na prethodnom poslu, putovao po Evropi obilazeći prijatelje koje nisam video godinama i razmišljao šta dalje u životu. Još sam bio u dvadesetim i mogao sam sebi da priuštim luksuz da ostavim sve iza sebe i počnem ispočetka (nadam se da ću ga imati uvek).

Moj prijatelj Kiko radio je u brendu Vivienne Westwood i organizovao mi je razgovor za posao. Koji bi bio razlog da ne odem? U Milano stižem sa svim svojim stvarima pažljivo probranim u dva kofera i jednu torbu (dodatna obuća). Na izlasku iz metroa sa lica mi se sliva znoj (ustaljeni modni način pokazivanja koliko je teško to što radite) i zatičem ulice relativno puste.

Tada nisam znao da lokalci u avgustu odu na odmor i da grad opusti. To je bila prva lekcija italijanskog: naučio sam da su Italijani eksperti za odmor (doduše Španci imaju siestu svaki dan kada odu kući na dva sata pauze) i uzimaju kolektivni godišnji od mesec dana kako bi otišli na more (da znate zašto ima toliko Italijana kada na odmor odete krajem leta). Oni svoj odmor uzimaju veoma ozbiljno, kao i hranu. To je bila lekcija dva. Naučio sam sve o pastama i kako da ih pravim. Treća lekcija sastojala se u tome da shvatim kako je garderoba koju nose jedina stvar prema kojoj se ponašaju opsesivno i sa velikom pažnjom. Pratite me?

Kada su Milanci napokon počeli da se vraćaju u grad, shvatio sam da nisam obučen po njihovim pravilima. Imao sam previše boja na sebi i svaka kombinacija sadržala je neki print. Kada sam birao stvari, bilo mi je bitno da su drugačije od ostalih i da budu što upečatljivije. Razumljivo je što su se na ulicama okretali za mojim zelenim plišanim sakoom, farmericama na pruge, roze kačketom i šarenim patikama čija je unutrašnjost od roze pliša. Ali, to je bilo pre osam godina i tada sam imao potrebu za što upečatljivijim modnim identitetom. Pokraj mene su prolazili svi ti divno svedeni muškarci i žene u plisiranim suknjama do članaka i belim košuljama sa otkopčanim dugmadima kako bi pokazale tanak zlatni lančić na osunčanim grudima. I kada bi vozile bicikle one bi to radile u štiklama. Kako da ih ne volite!

Jedini koji su tražili savet tih dana, ispostavilo se, bili su Rusi koji su me zaustavljali u Via Monte Napoleone i molili da im kažem gde se nalazi najbliži butik Dolce & Gabbana. Ali sada, posle svih godina i divljenja italijanskim ženama i njihovoj uličnoj modi, shvatio sam neka pravila njihovog stila i voleo bih to da podelim sa vama.

1. Nikada, nikada ne izlazite iz kuće u stvarima za trening. Čak ni kada idete na trening. Kada pogledam nedeljne šetnje u Srbiji, pomislim da su svi krenuli da vežbaju. Neki čak i u paru.

2. Uvek se sredite kada idete na aerodrom. Imao sam prijateljicu koja je čak planirala šta će tamo da kupi.

3. Ne nosite tange. Ne u gradu. Ne na moru.

4. Kupujte manje stvari, ali kvalitetnijih. Kada gledate italijanske žene, prva stvar koja vam pada na pamet jeste – izgledaju skupo. Ulaganje u kvalitetnu garderobu dugoročno je ulaganje u stil koji pokazuje dobar ukus.

5. Procenite svoje telo. Italijanke savršeno znaju šta im dobro stoji, a šta ne. To je jedan od razloga što im se toliko divimo − ništa nije bolje od garderobe koja pristaje telu na pravi način. Poenta je u tome da se osećate dobro (i udobno) u onome što nosite. Nelagoda je najčešće prouzrokovana preterivanjem ili neodgovarajućim stvarima.

6. Seksi ne mora da bude vulgarno. Možete biti neverovatno seksepilne i u savršenom džinsu, beloj majici i sandalama.

7. Dobre stvari ne čuvaju se za specijalne prilike. Važno je da izgledate dobro čak i kada idete na posao. Zamislite se u kancelariji u Prada roze haljinu obučenoj preko bele košulje.

8. Ako birate između zlata i nečega što nije zlato, uvek izaberite prvu opciju. Moram priznati da sam nakon Milana i ja postao veliki pobornik tankih zlatnih lančića.

Nakon svega mogu vam pomoći i reći da je „Prada način“ postao nezvanična milanska uniforma ‒ suknja ispod kolena, košulja sa podvrnutim ili kratkim rukavima i elegantne sandale.

Milanske žene vole domaće brendove i „made in Italy“ nije fraza već način života. Izgledaju savršeno u svojim Gucci, Prada i Ferragamo komadima na aperitivu u nekim od kafića u senci Duomoa. One nose te jednostavne, jake, divno skrojene komade koji momentalno čine da se osećate „obučeno“.

Nisam ostao da živim tamo, ali su mi ti dani dosta pomogli da shvatim sebe i modu. Iako sam iz njihovih pravila oblačenja „pozajmio“ dosta toga i dalje ne izgledam kao neko sa ulica Milana.

Ali, uvek sam stremio ka tome. Svakako mi je godilo kada su me nekoliko godina kasnije, dok sam šetao ulicama, zaustavljali i pitali gde sam kupio određene komade. Italijani, ne Rusi! Ko bi ikada pomislio da će se to desiti?

