RAZVEO SE I NAŠAO NOVU DEVOJKU: Onda je video NJU! Emotivna ispovest muškarca koji još uvek VOLI SVOJU BIVŠU ŽENU!

Iako mnogi kažu da ljubav boli, istina je da u celoj igri emocija bole laži, nesigurnosti i odbačenost. Boli kada se ljubav završi, prekine, i kada nam ostaju "samo" loša osećanja - zavist, ljubomora, ljutnja.

foto: Profimedia

Takav je slučaj i sa akterom predstojeće emotivne ispovesti. Teško je nositi se sa razvodom, još teže je kada zante da je osoba koja više nije vaša, ponovo srećna sa novom ljubavi.

Ova osećanja nagnala su autora teksta koji sledi da sa vama podeli svoja osećanja:

"Bio sam oženjen, ostavila me nakon par meseci braka, ja sam bio kriv. Ubrzo nakon nje našao sam drugu, zaljubio se i mislio to je to, bio istinski srećan. Sve do pre par meseci kada sam sasvim slučajno naletio na bivšu ženu.

foto: Profimedia

Iskreno, nikad je lepšu nisam video. Blistala je. Srce mi se steglo. Video sam kako je muškarci gledaju, okreću se za njom, i staro i mlado. Hteo sam da puknem od ljubomore i zavisti. Raspitao sam se i saznao da ima drugog, planiraju venčanje, kažu da je jako srećna. Pogađa me to. Shvatio sam da je još volim.

I ne, nije me pogodilo to što je toliko lepa, pogodilo me što je srećna sa drugim, što opet nekog voli toliko da će se udati za njega. Znam je, nikada se ne bi udala bez ljubavi. Na svoju devojku više i ne obraćam pažnju. Samo mislim o bivšoj ženi, o danima sa njom, njenom osmehu… Ne znam šta ću, hoću da puknem".

Kurir.rs/ Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir