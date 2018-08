OSUĐUJTE ME KOLIKO HOĆETE, ALI NISAM MOGAO TO DA PODNESEM: Bio je sa devojkom u dugoj vezi, ostavio je zato što ima 20 kilograma viška, ali to NIJE SVE!

Mladić koji je želeo da ostane anoniman podelio je sa korisnicima interneta svoju ispovest.

Naime, njegov problem je bio što se devojka sa kojom je bio u dugoj vezi nije trudila oko svog izgleda, pa je morao da raskine sa njom.

"Ostavio sam devojku iz duge i ozbiljne veze jer je debela i neće da smrša. E sada, osuđujte me koliko hoćete all ja to više nisam mogao da podnesem, mislim na njenu psihu i komplekse zbog kilaže. Od samog početka sam joj bio ogromna podrška jer sam treniram godinama i izgledam odlično, prezadovoljan samim sobom", počeo je mladić.

"No ona mi ubijala psihu govoreći da sam egocentrik, narcis, nadmen i da sam opsednut izgledom, jer izgledom privlačim pažnju. Njena ljubomora je išla do te mere da sam joj se pravdao za sve što činim, telefon mi stalno proveravala. Savetovao sam joj da smrša, jer će time i ona biti puna samopouzdanja i voleti samu sebe, popustiti s ljubomorom... Stalno neke dijete, a čokolada je tu, kapućino, slatkiši... Kap u njenom ponašanju koja prelila čašu je bilo kada me nazvala retardom, glupanom i konjem u jednom od svojih napada, pa se posle izvinila, ali je.iga... E sada dušo, ako ja mogu 3 sata biti u teretani i biti srećan i učtiv prema tebi koja imaš 20 kilograma viška, a ti me vređaš onda: "ADIO AMORE", napisao je nezadovoljni muškarac.

Šta vi mislite? Da li njegova odluka bila ispravna?

