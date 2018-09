SADA JE NAUKA POTVRDILA: Ovo su stvari koje privlače muškarce kod ŽENA! Ne vole plačljivice, a obožavaju ono što se vama NE SVIĐA!

Neke žene su jednostavno privlačnije muškarcima i to je nepobitna činjenica. Međutim, kada to potvrdi i nauka, onda je vreme da se zapitamo šta nas to može učiniti privlačnijima.

Pre svega, da biste se svideli nekome, morate se sviđati i samoj sebi. Ne treba biti narcisoidan, ali ni previše samokritičan. Osmeh, crvena haljina i smejanje njegovim šalama samo su neke od stvari koje žene čine privlačnijima.

Crvena haljina

Ako još niste našli onog pravo”, možda vam u tome može pomoći crvena haljina. Naime, istraživanja pokazuju da su muškarcima privlačnije žene koje je nose od žena koje je ne nose. Naravno, ona ne garantuje i da će se desiti "hemija" između vas - ličnost i inteligencija nemaju nikakve veze sa bojom koju nosite, ali je sigurno oruđe da budete primećene.

Crveni karmin

Usne vatrene boje definitivno će "zapeti" za oko muškarcu. Istraživači sa univerziteta u Mančesteru otkrili su da muškarci provode pola vremena (prilikom izlaska) gledajući u usne, posebno ako je na njima crveni karmin.

foto: Shutterstock

Osmeh

Nedavna studija koju je objavilo Američko udruženje psihologa pokazuje da osmeh čini žene privlačnijima. Osim toga, smeh je i izrazito moćno oruđe protiv stresa pa bi bilo dobro da se što češće smešite. Ozbiljni pogledi će svakoga prestrašiti pa se trudite da budete što ređe namrgođene.

Smeh

Smeh je zaista najbolji lek za sve, uključujući i ljubavni život. Istraživanja pokazuju da su muškarcima privlačnije one žene koje se smeju njihovim šalama.

foto: Profimedia

Glas

Dok je hrapaviji glas sinonim za zavodljivost, naučnici su ustanovili da muškarce zapravo privlače žene koje govore višim tonom. Jednostavno, takva boja glasa im je neodoljivo privlačna te je skoro pa trenutni poziv za "akciju". Međutim, glas varira od žene do žene i, sve dok nije u pitanju galama, svaki glas može biti lep i privlačan.

Reka suza

Istraživanja pokazuju da muškarce manje seksualno privlače žene koje često plaču. Naravno, svaka žena ima različite "okidače" kada je u pitanju plač (tužna scena na filmu, nemoćne osobe, životinje u nevolji) i suza se nipošto ne biste trebali stiditi. Ipak, kada izlazite, nabacite osmeh od uva do uva.

Ruke

Uvek ste mislili da su dame sa dugim nogama pravi magnet za muškarce? Niste daleko od istine, ali istraživanja pokazuju da su muškarcima podjednako privlačne i ruke. Dakle, majica na bretele, haljina bez rukava, košulja kratkih rukava ili bilo koji drugi komad garderobe koji otkriva ruke treba da vam bude na umu prilikom sledećeg izlaska.

foto: Profimedia

Obline

On zaista neće primetiti ta tri dodatna kilograma, a evo i dokaza: istraživanja pokazuju da muškarci više preferiraju žene sa normalnom telesnom težinom u odnosu na mršavice. Dakle, nikada se nemojte ugledati na manekenke sa naslovnica magazina i stremite ka normalnoj telesnoj težini.

Kurir.rs/Aura.ba, Foto: Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir