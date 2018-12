MATIČARKA U BEOGRADU JE UZELA 13.000 DINARA ZA 15 MINUTA POSLA I UNIŠTILA MI SVADBU: Skamenila sam se od šoka, htela da zaplačem, a onda mi je prišao svekar...

U nedelju su u bračne vode uplovili su Ivan Nikolić i Nikolina Ilić. Sami su organizovali svoje svadbeno veselje, i poveli računa o svakom detalju, kako bi imali venčanje iz snova.

Matičarka jedne beogradske opštine pokvarila je pre dva vikenda svadbu novopečenom bračnom paru, a izdvojeno vreme od svega 15 minuta da to uradi, uredno je naplatila 13.000 dinara.

U nedelju su u bračne vode uplovili su Ivan Nikolić i Nikolina Ilić. Sami su organizovali svoje svadbeno veselje, i poveli računa o svakom detalju, kako bi imali venčanje iz snova.

Tako bi i bilo da se, kako je Nikolina napisala, matičarka držala uobičajenih protokola tokom venčanja, i venčala ih kako svi matičari, inače, venčavaju.

Ona je, međutim, htela da bude drugačija i pokvarila dan mladencima.

Nikolina je, naime, do poslednjeg trenutka ćutala da će uzeti Ivanovo prezime i samo sa jednim ciljem - da ga iznenadi, jer je bio ubeđen da će zadržati svoje.

"Bio je ubeđen da ću zadržati svoje prezime. Čak sam mu to nekoliko puta i rekla, naravno, sve sa namerom da ga na dan venčanja iznenadim. Njega pre svih, kao i sve ostale. Znala sam da bi ga to oduševilo. Mimo njega otišla sam u opštinu do matičara i rekla im da me za prezime ne pitaju ni na jednom razgovoru pred njim do venčanja", piše Nikolina.

Sve je bilo dogovoreno. Platili su izlazak matičara u restoran 13.000 dinara. Živela je za trenutak da na Ivanovom licu vidi izraz oduševljenja. A onda je došao i taj trenutak.

"Kada je matičarka ispričala sve što je imala o instituciji braka, umesto da me kao mladu pita da li ostajem pri svom prezimenu, dodajem njegovo ili se odričem svog i uzimam njegovo, ona mi je rekla da se potpišem budućim prezimenom. Kroz zube sam joj rekla: "Ali, niste pitali za prezime!". Isto joj je rekao i Ivan, kao da je znao da sam nešto spremila. Odgovorila je: "Polako, kazaću". Nakon što sam se ja potpisala, isto je tražila i od njega. I tada smo joj oboje ponovili da nije pitala za prezime. Već sam se bila dovoljno iznervirala kada je ona saopštila: "Molim članove porodice Nikolić da ustanu i pozdrave svog novog člana, Nikolina Ilić je od danas ILIĆ", prepričava situaciju Nikolina:

"Skamenila sam se od šoka. Pored toga što nije pitala, još je i pogrešila moje novo prezime. Htela sam da zaplačem. Prišao mi je svekar i sav zbunjen kao i ostali svatovi me pitao: "Pa, da li si sad Nikolić ili Ilić?"

Jasno je bilo koliko se dogodila zbunjujuća situacija. Nisam mogla da prećutim i odmah sam prišla matičarki i rekla joj da mi je pokvarila venčanje. Jer, baš mi je bilo stalo da iznenadim i njega i njegovu porodicu.

foto: Profimedia

Matičarka se pravdala time da je htela da bude malo drugačija, ali i da nije pitala za prezime jer se često dešava da svatovi naprave haos ako mlada kaže da zadržava svoje prezime.

"Nikakva opravdanja nisam mogla da uzmem u obzir iz više razloga. Pre svega, bili su obavešteni da ću uzeti njegovo, a i isto tako sam mogla u poslednjem momentu da odustanem i ostanem pri svom", navodi ona.

Nikolina dodaje da su, uprkos tome, Ivan i ona imali svadbu za pamćenje, i da u ostatku dana nije mislila na to. Ipak, kaže, da ovo matičarki nikad neće zaboraviti, i da se uvek iznervira kada se seti tog čina sa venčanja.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Telegraf/Foto Profimedia

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir