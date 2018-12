NJENE PLAVE OČI SU GA PROGANJALE 2 GODINE: Posle 2 piva, Jasna (31) je krenula da se skida, kad je došla do gaćica, počeo sam da POVRAĆAM!

Stojan M. iz Zrenjanina je na letovanju 1995. godine u Čanju upoznao Jasnu (31) i zaljubio se na prvi pogled. Njene prelepe plave oči, kako kaže, progone ga i posle toliko godina, ali i pogled na njeno nago intimno područje.

- Sve je krenulo spontano. Upoznali smo se na plaži i odmah mi se svidela. Bila je građena kao gazela, imala je aristokratski ten i predivne plave oči. Prišao sam joj posle nekoliko piva i ugovorio večernji izlazak. Našli smo se kraj obale, šetali, razgovarali, a onda kupili par limenki piva i seli na mol. Sve je bilo savršeno, a ona jako otvorena i spontana. Video sam da je devojka otvorenih shvatanja i rešio da je pozovem na nastavak druženja u svoj smeštaj. Pristala je bez ikakvog ubeđivanja i učinila me najsrećnijim čovekom u tom trenutku - seća se Stojan kojem ipak te večeri nije išlo sve po planu.

- Kad smo stigli kod mene već sa vrata smo krenuli da se ljubimo, a ona da mi zavlači ruku tamo dole. Ja sam je ljubio po vratu i grudima, a onda joj rekao da se skine. Legla je na krevet, skinula haljinu ispod koje nije imala brushalter i počela da se trlja o mene. Mazili smo se tako neko vreme, a onda sam je pitao da li želi da skine gaćice. Nasmejala se i svukla ih momentalno i rekla da navalim. Tada sam stavio glavu među njeno međunožje i odmah mi je došao nagon za povraćanjem. Miris koji sam osetio, da ne kažem smrad, bio je nesnosan. Tako nešto nisam iskusio u životu. Bio je to miks neke truleži, ustajalog znoja, sira, lešine i pokvarene ribe. Verujte mi na reč da ne preterujem - priča naš čitalac koji je nakon ove nemile situacije Jasni objasnio da su ipak malo požurili i da ga je pivo udarila o glavu.

- Obukla se odmah i ubrzo otišla, a ja joj se više nikad nisam javio. Znam da sam ispao kreten i đubre i da je devojka verovatno imala neku infekciju, ali nije mi jasno kako to nije znala. Verovatno je bila promiskuitetna i nije vodila računa o sebi i svom zdravlju, a to me je u sekundi odbilo - završava Stojan.

