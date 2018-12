KAKO IH SE REŠITI BEZ OPERACIJE: Ispravite ČUKLJEVE tako što ćete svaku noć uraditi OVO!

Ako imate čukljeve i okolina vas je ubedila da je operacija jedino rešenje a vi se bojite i ne želite „pod nož“, ima nade – pogledajte OVDE šta treba da uradite da biste ih smanjili, pa čak i u potpunosti eliminisali!

Jedan od najefikasnijih načina da se rešite dosadnih i ružnih čukljeva jeste da svaku noć kada legnete u krevet na nogu stavite LONGETE! Šta je to? Korektori koji funkcionišu tako što vuku palac ka spolja i na taj način utiču na to da se čukalj postepeno ispravlja. I to potpuno BEZ bilo kakvih neželjenih efekata!

GDE IH KUPITI? OVDE ili na broj 011/6 888 999 po sepecijalnoj ceni od SAMO 590 din za 1 par!

.GIF IZ MAILA

ZAŠTO SAMO TOKOM NOĆI? Ne morate ih nositi samo tada, ali s obzirom da se nose tokom mirovanja (jer u njima ne može d a se hoda niti obuje) i da je noć period kada najduže mirujete, onda je najpreporučljivije tada.

GDE IH KUPITI? OVDE ili na broj 011/6 888 999 po sepecijalnoj ceni od SAMO 590 din za 1 par!

foto: Promo

A ako zbog čukljeva trpite velike bolove dok ste obuveni, ako vas sve cipele zbog njih žuljaju, onda obavezno u svojoj obući morate imati SILIKONSKE SEPARATORE! Čemu oni služe? Da vam olakšaju kretanje, da učine korak manje bolnim i da vam se noga na mestu čuklja ne „upali“ dodatno kada celi dan provedete u obući!

GDE IH KUPITI? OVDE ili na broj 011/6 888 999 po sepecijalnoj ceni od SAMO 990 din za 1 par!

foto: Promo

GDE IH KUPITI? OVDE ili na broj 011/6 888 999 po sepecijalnoj ceni od SAMO 990 din za 1 par!

Ne propustite AKCIJE povodom novogodišnjih praznika i poručite stvarčice koje će vam koristiti, koje će vas spasiti bola i učiniti vašu nogu ponovo lepom. Poručite online ili pozovite na broj 011/6 888 999.

(Promo - tekst / Foto: Promo)

Kurir

Autor: Kurir