NE DOZVOLITE DA VAM DEPRESIJA POKVARI PRVI SASTANAK, POSLUŠAJTE 6 ZLATNIH SAVETA: Ljudi koji pate od ove bolesti ovako treba da se PONAŠAJU!

Prva stvar koju morate da utvrdite sami sa sobom, pre nego što izađete sa nekim na prvi sastanak, jeste da znate kako vam se tačno razvija bolest, da li je blaga, umerena ili jaka.

U slučaju da se borite sa suicidalnim mislima, nije vreme da izlazite na sastanak sa potencijalnim partnerom. Ne ulećite u vezu samo zato što vam netko govori da je krajnje vreme. Sami sebi postavite pitanje da li ste spremni. Ako je odgovor "da", to je dobar znak. Slušajte intuiciju.

Izaberite aktivnost koja vas čini srećnim

Važno je da obe strane uživaju u zabavnim aktivnostima, a to je još važnije za ljude s depresijom. Planirajte nešto što vas čini srećnima. Osećate li se negativno u pogledu tog sastanka, izaberite mesto na kom se dobro osećate i to će vam promeniti stav u mozgu. Bilo da je to šetnja parkom, večera ili bioskop, predložite drugoj strani ono što osećate da bi vam olakšalo tremu.

Vežbajte sa nekim kom verujete

Nervoza zbog prvog sastanka normalna je za sve ljude, ali ona je još mnogo veća kod depresivaca. Razgovarajte s porodicom ili prijateljima pre sastanka. Uvežbajte neke od važnijih govora i isprobajte takav razgovor s nekim kom verujete. Zamislite scenario i ponašajte se kao da ste već na sastanku, a druga strana neka vam glumi osobu s kojom treba da se nađete. Tako ćete razumeti koje su vam teme lakše, a koje teže.

Povežite se sa sobom

Svi imaju neke svoje rituale pre izlaska, ali ako se borite s depresijom, oni treba da uključuju mnogo više od stavljanja parfema i nakita. Pre samog sastanka posvetite se sebi i stvarima koje volite. To je poput terapije. Pišite dnevnik ili vežbajte - šta god vam pomaže da se povežete sa sobom i otkrijete svoju snagu. Cilj je da izgradite bolje mišljenje o sebi pre izlaska na sastanak.

Imajte kontrolu nad razgovorom

Depresija ljude obično zatvara u sebe, a izlaženje vam može pomoći da prekinete taj začarani krug. Započnite razgovor s namerom da saznate što više o osobi koja vam se sviđa. Potaknite je da govori o sebi, a tako ćete se i vi ohrabriti kad dođe vaš red. Iako depresija nije nešto čega treba da se stidite, ne pričajte o njoj prerano jer bi se druga strana mogla da se uplaši. Pokrivajte lake i opuštene teme, a one malo teže čuvajte za sledeću fazu u vezi.

Ako vas druga strana odbije…

Nije kraj sveta ako ne prođe dobro i osoba s kojom ste se našli ne nazove sledećeg dana. Odbijanje je sastavni deo izlaženja i svojevrsni test kompatibilnosti. Ako je druga strana odlučila kako vi niste za nju, to nije zato što ste vi užasna osoba, nego se to događa svima i nije posledica onoga što vi jeste, a ponajmanje ima veze s vašom bolešću. Fokusirajte se na pozitivnu stranu i iz svakog sastanka izvucite najbolje kako biste sledeći put bili hrabriji.

