JEDITE OVO SVAKI DAN ZA DORUČAK I BRZO ĆETE SMRŠATI: Lako do tanjeg struka, mršavijih butina i ravnog stomaka

Doručkovanje salate postao je još jedan trend u svetu zdrave ishrane. Iskustva pokazuju da ukoliko doručkujete salatu imaćete više energije na početku dana, regulisaćete varenje i lakše ćete skinuti višak kilograma. Doručak salata najčešće je sastavljena tako da bude bogata zdravim ugljenim hidratima iz povrća i sa minimalno masnoće. Stručnjaci ističu da je ovakav doručak donosi lepše raspoloženje, za razliku od uobičajenih teških i masnih obroka. Takođe, dokazano je da zeleno povrće čuva mentalno zdravlje, mozak, memoriju i kognitivne funkcije.



Salate su bogate vodom i vlaknima, a to znači da ovakav obrok pozitivno utiče na varenje i metabolizam. Salata od povrća sa proteinskim namirnicama pomaže da izgubite višak kilograma. Osim što sadrži neophodna vlakna, od doručak salate brzo se zasitimo, regulišemo apetit i unosimo zdrave kalorije, a to je čini moćnim sredstvom za mršavljenje. Stručnjaci istuču da ukoliko počnete da doručkujete salatu, poboljšaćete opšte zdravlje celog organizma. Počećete da se hranite raznovrsnije i više ćete konzumirati hranljivo i zdravo povrće. Dovoljan razlog je primer da lisnato i kupusasto povrće smanjuje rizik od dijabetesa tipa 2, gojaznosti i srčanih oboljenja.



Važno je znati da nije svaka salata pogodna za doručkovanje, već treba napraviti pravu kombinaciju namirnica. Za osnovu koristite hranljivo lisnato i kupusasto povrće po želji (zelena salata, karfiol, brokoli, prokelj, kupus). U salatu je neophodno dodati namirnice koje sadrže proteine. Na primer, proteini životinjskog porekla (jaja, meso, mlečni proizvodi, morski plodovi) i biljni proteini (mahunarke, tofu, orašasto voće, semenke, kinoa).



U salatu dodajte i ugljene hidrate kako biste imali energiju do narednog obroka, a preporučuju se krompir, jabuke, crni pasulj, žitarice, krekeri i krutoni. Neophodno je i da u salati imate zdrave masnoće, a njih ćete dobiti dodavanjem ulja. Najbolji izbor ulja su maslinovo ulje, ulje avokada i ulje od lanenog semena.



Ovakva kombinacija namirnica u salati daje energiju, pomaže da regulišemo apetit i pruža organizmu savršenu dozu vitamina i minerala.



U supermarketima, pekarima i restoranima brze hrane mogu da se kupe gotove salate, ali one uglavnom sadrže i nezdrave namirnice koje goje. U dručak salati treba izbeći: prženu hranu, masno meso, previše soli, dresing, kandirane orašaste plodove (sadrže puno šećera), rafinisane žitarice (hleb, testenina) i suvo voće.



PROČITAJTE JOŠ:



SMANJUJE RIZIK OD TUMORA - OVAJ ZAČIN SPREČAVA BOLEST



RECEPT ZA DOMAĆI SOK OD JAGODE (RECEPT)



NAPRAVITE DOMAĆI LEK OD ČUVARKUĆE (RECEPT)





Kurir