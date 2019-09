SRAMOTA JE DA NAS VIDE ZAJEDNO, IZGLEDAMO KAO DEDA I UNUKA! Kara (25) čeka blizance sa Gordonom (55), a on je se STIDI! (FOTO)

Kara Foksal (25) iz Dandija u Škotskoj očekuje blizance sa svojim suprugom Gordonom (55) koji je 30 godina stariji od nje. Ona nema problem sa njihovom razlikom u godinama, dok je Gordonu, kako kaže, neprijatno da bude viđen u javnosti sa njom.

Kara je jedini strah, kaže, imala od reakcije svojih roditelja. Zato je svoju vezu sa Gordonom krila sve dok nije zatrudnela sa njihovim sinom Bendžaminom koji danas ima godinu dana. Kara i Gordon očekuju i blizance januara sledeće godine.

Oni su se, inače, upoznali na poslu pre oko tri godine. Pre njega, kaže, uvek je izlazila sa muškarcima svojih godina ili eventualno par godina starijim, a iz prethodne veze ima i sina Šona.

"Ja u početku nisam ni uviđala da je toliko stariji od mene. Mislila sam da je u srednjim četrdesetim godinama. Mislim, oblači se mladalački a i mlad je duhom, stalno se šali", komentariše Kara.

U početku, njihov odnos bio je striktno prijateljski, ali uskoro su počeli da flertuju jedno s drugim i ušli su u vezu.

"Stalno smo pričali, i na poslu i posle posla. Počela sam da sumnjam da mu se sviđam a onda mi je neko sa posla rekao da se Gordonu dopadam. Shvatila sam da se i on meni dopada, naročito to što me stalno zasmejava. Ipak, izbegavala sam da ga predstavim roditeljima jer nisam znala kako će reagovati kad čuju koliko Gordon ima godina. Kada sam zatrudnela, nisam imala izbora nego da im kažem", priča Kara.

Gordon kaže da nije preterano srećan zbog razlike u godinama jer mu je, kaže, neprijatno da se pojavljuje u javnosti sa svojom izabranicom.

"Kladim se da, kad nas vide, ljudi misle: "Baš lepo, deda izveo unuku na kafu", komentariše Gordon.

"On brine o tome više nego ja. Meni je bitnije to što se slažemo. Mi smo Kara i Gordon, bez obzira na to koliko godina imamo. Zašto bi bilo bolje da sam recimo sa nekim svojih godina ko me maltretira i sa kim sam nesrećna? Da, i sama nekad pomislim da će Gordon imati 60 godina kad nam deca pođu u školu, ali glupo je opterećivati se takvim stvarima. Sve je moguće, neko živi i 90 godina, neko umre sa 30. Nikad ne znaš šta te čeka", kaže Kara, dodajući da smatra da je veza sa tako starijim muškarcem prava stvar za nju.

"Ja imam 25 godina i većina muškaraca mojih godina i dalje žele samo da izlaze i piju. Mene to ne interesuje, niti želim takvog muškarca. Gordon je sve već prošao i sada želi da se u potpunosti posveti porodici", zaključuje ona.

Kurir.rs/Žena/Foto: Printscreen, Facebook

Kurir