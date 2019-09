DVE GODINE ČUVAO GLASOVNU PORUKU KOJU MU JE ĆERKA POSLALA: Onu što mu poručuje topi i NAJTVRĐA SRCA, ali je slučajno OBRISAO! Ne može da se oporavi od TUGE (FOTO)

Natali Kofej Banting dobila je neobičnu poruku od svog oca. On je tražio od ćerke da mu ponovo pošalje glasovnu poruku koju je preslušavao 20 puta nedeljno i onda je slučajno obrisao.

Tata Čarli je napisao "Natali, čuvao sam tvoju glasovnu poruku više od dve godine. Pozvala si me i rekla da me voliš. Obično je slušam 20 puta nedeljno. Ovoga jutra, dok sam je slušao, neko me je pozvao i slučajno sam obrisao tvoju poruku. Slomljen sam i želim je ponovno na svom telefonu. Molim te, nazovi me i ostavi mi još jednu 'Volim te' poruku."

Natali je odmah poslala traženu poruku, a dodala je i koliko ga voli. "Plakala sam kada sam dobila poruku. Bila sam u kancelariji i radila sam sama pa sam mogla da pustim suzu, a da me niko ne vidi. Ne sećam se ni prvog puta kada sam ti poslala tu poruku ", rekla je Natali.

Kurir.rs/Led Bible/Foto:

