SA 20 GODINA JE POSTALA NAJSLAVNIJA MULA NA SVETU: Nosila je KOKAIN iz Perua kada je pala sa drugaricom! U zatvoru je doživela užasne stvari, a evo gde je DANAS! (FOTO)

O Mišeli Mekolum i Melisi Rid iz Britanije 2013. godine pričao je ceo svet. Kada su uhvaćene na aerodromu u Limi, bile su jedva punoletne, a u njihovom prtljagu je bilo čak 11 kilograma kokaina koji je trebalo da prokrijumčare dalje u Evropu.



Nakon hapšenja svet je za tren saznao za slučaj najpoznatijih "mula". Vrednost robe koje su "nosile" Mišela sa 20 i Melisa sa 19 godina bila je čak 1,5 miliona evra.

Njihov zadatak je bio da drogu prenesu do Madrida pa do Majorke (a sve kako bi se podmirilo tržište na Balearskim ostrvima).

foto: Profimedia

Za više nego unosan posao dobijale su po 5.000 funti, odnosno oko 780.000 dinara.

Pretilo im je 15 godina zatvora, a one su prvo negirale krivicu tvrdeći da su bile prisiljene pod pretnjom oružjem.

Ponudu da sarađuju sa sudom i policijom, kako bi dobile manju kaznu, na kraju su prihvatile i krajem 2013. bile su osuđene na šest godina i osam meseci zatvora.



Prema toj presudi, trebalo je da budu puštene na slobodu naredne godine, ali su obe puštene pre isteka kazne.

foto: Profimedia

Mekolum je pravo na uslovnu kaznu dobila 2015. ali je morala da bude u peruanskom zatvoru sve do februara 2016. dok se Rid vratila u Veliku Britaniju pre tri godine.



Slučaj godinama intrigira javnost, a sada je Mišela Mekolum u knjizi "You'll Never See Daylight Again" iznela sve detalje krijumčarenja droge kao i iskustva u zatvoru u Peruu.

"Odrasla sam kao katolkinja u protestantskoj Severnoj Irskoj. Samo sam htela da pobegnem odatle. Mislila sam da ću naći svoj mir na Ibici, trebao mi je nov početak. Dobila sam ga, ali ne onako kako sam očekivala. Na početku sam bila srećna, slobodna, ali sam onda upala u zamku partijanja, nisam mislila da će sve izmaći ontroli", napisala je Mišel koja se prvi put sa drogom srela kao tinejdžerka.

foto: Profimedia

Ona je leta 2013. sa Melisom radila na Ibici. Bile su manje-više turistkinje. Mišel je radila kao hostesa i plesačica u klubu kada je (kao i njena prijateljica) dobila ponudu od lokalnog dilera.



Od dilera su dobile zadatak da prebace drogu od Barselone do Majorke. Rekao im je da ne brinu jer su cariniic podmićeni i da će sve završiti lako. Međutim, u Barseloni im je rečeno da plan menja i da ipak odu u Peruu.



Mišel ništa nije bilo sumnjivo jer je mislila da je Peru u Španiji?! U avionu je shvatila da je kilometrima udaljen od ove evropske zemlje.

"Hod srama", tako je opisala momenat kada su carinici pronašli drogu u prtljagu i kada je trebalo da se suoče sa pogledima svih putnika na aerodromu.

Bila je zgrožena higijenskim uslovima, podmićivanjem, ucenama zatvorskih čuvara koji su u zamenu za cigarete tražili seks od zatvorenica...

foto: Profimedia

Šokirali su je, kako je napisala, otvoreni homoseksualni odnosi među ženama.

Seksualno najaktivnije žene zvale su se "chatos", što u prevodu znači muškobanjaste žene.

Izuzetno reteko se dešavalo da su u odnosu bile dve "ženstvene zatvorenice".

"Neverovatno je koliko su te žene bile strastvene. Kao da sutra ne postoji. Bila sam zapanjena", dodala je.

"Vidite jednu drugu dok se tuširate, dok obavaljate nuždu pa koja je onda razlika i da vas neko vidi dok imate seks?! Valjda ja to normalno, kao da vas neko počeša kad vas svrbi. Svaki dan bi nekoliko puta dnevno videla parove ili čak trojke!?".

foto: Profimedia

Šokirale su je i udate žene s decom.

"Jednog dana bi mi u suzama pokazivale slike svojih muževa i dece, sutra dan bih videla njihove glave u dekolteima drugih zatvorenica".

Mišel je po izlasku iz zatvora u Britaniji upisala fakultet , rodila blizance, a indentitet oca nije želela da otkriva.

Zapažena je na Instragramu gde ima preko 38.000 pratilaca (profil je zatvoren za javnost), a prema nekim procenama, za biografiju je možda dobila i 100.000 funti.

Nije po svaku cenu jurila novac i popularnsot, odbijala je niz ponuda za televizijske nastupe, a priznala je kako i želi da pobegne iz Britanije. I to u Španiju!

foto: Profimedia

