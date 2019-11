OVO SU 3 ZNAKA DA JE LJUBOMORA UBILA VAŠU VEZU! Odnos se ugasio, a sada ćete LAKO shvatiti i zašto

Možda vi mislite da ne radite ništa loše, ali vašem partneru je muka od vašeg ponašanja što bi vrlo verovatno moglo da utiče na budućnost vaše veze.

Ovi znakovi potvrđuju da svojom ljubomorom izluđujete partnera.

Vaši razgovori su uglavnom o ljubomori

Ako više puta nedeljno razgovarate o ljubomori, odnosno spominjete svom partneru neke njegove koleginice i negativno govorite o njihovom izgledu, to ne može pozitivno da utiče na razvoj vaše veze. Time ćete mu potvrditi da mu ne verujete i da nemate samopouzdanja.

On je ćutljiviji nego inače

Ovo je najčešće posledica gore navedenog problema. Vaši ljubomorni ispadi uzeli su danak i vašem partneru više nije prijatno da razgovara s vama jer zna da mora pažljivo da bira reči da vi nešto ne biste pogrešno shvatili.

Postao je tajanstven

Ne, to ne znači nužno da vas vara. To jednostavno znači da se njegova sigurna zona od otvorenog razgovora s vama pretvorila u ćutanje i čuvanje svih dnevnih dešavanja u sebi. Naravno, nakon nekog vremena će kap preliti čašu i to će se vidno odraziti na vašu vezu, odnosno odraziće se prekidom iste.

