NASTAVNIK ZAKLJUČAVAO UČENICU, ŠEF JOJ DODIRIVAO GRUDI: Žena sa Balkana stalno dobija JEZIVE PRIČE, rešila da PROGOVORI

Nana Nadarević iz Zagreba pozvala je žene da na Instagramu podele svoja iskustva o s*ksualnom uznemiravanju.

Nije ni slutila da će dobiti preko 600 priča, a dobar deo njih objavila je na Instagramu.

"Želela sam da progovorim o toj sivoj zoni koju mnogi ne smatraju s*ksualnim zlostavljanjem. To krene još u školi, kada dva dečaka drže devojčicu, a neko je dodiruje po zadnjici i grudima i to se kao smatra normalim, a na nešto suptilnije načine nastavlja se na fakultetu, a potom i na poslu. To su situacije u kojima šef ili kolega komentarišu koleginici grudi, koja se zbog toga oseća nelagodno ali nije sigurna da li treba da reaguje, a ako i treba, nije sigurna kako. Mnoge žene nisu ni svesne da takvo ponašanje muškaraca nije u redu. Zapravo, čim sebi postavljate pitanje da li je to u redu, sigurno nije", objasnila je ona i dodala da žene paze na svoje oblačenje kako ih muškarci ne bi pogrešno protumačili.

"Važno je shvatiti da to nije normalno. Živeti u strahu zbog kog ograničavaš svoju slobodu da se izražavaš na bilo koji način, pa čak i odećom, ne može da bude normalno", kaže Nana, koja već dva dana lista ispovesti koje joj stižu od stotina žena i to širom regiona.

"Javljaju se žene raznih profila, od onih koje žive u manjim sredinama, do zaposlenica advokatskih kancelarija u velikim gradovima. Poruke šalju sa svojih profila, ne skrivajući identitet i s dozvolom da ih se dalje objavi. Ovo sve što mi stiže je vrlo tužno, ali daje nadu jer vidim da žene koje mi se javljaju to ne pišu samo meni, već žele da to objavim i da budu podrška drugim ženama. Ja samo klikćem i objavljujem, ne komentarišem, ne želim ništa tome oduzimati niti dodavati jer ovo što se dogodilo je impresivno samo po sebi", zaključuje Nana.

Kurir.rs/K.Đ/Index.hr, Foto: Printscreen/Instagram

