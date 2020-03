MOJI NISU HTELI NJEGA, NJEGOVI MENE! Ana i Antal su 60 godina u braku! Svaku NOĆ rade isto i to je RECEPT za LJUBAV!

Ana Dvorski i Antal Dvorski iz Belog Blata šezdeset godina su u braku i otkrili su recept za pravu ljubav i dugovečan brak - svaku veče jedna poljubac.

"Ljubav, poštovanje i da verujete jedno drugom, jer ako to nemate, nema braka", dala je odmah recept za dugovečan brak baka Ana iz Belog Blata.

foto: I love Zrenjanin/TV

"Mi nismo gledali da li smo siroma. Mi smo se gledali jer smo se voleli i nismo se dali. Znaš kako je, hoće neko da ti se umeša, pa ako mu uspe uspe, a ako ne ne, a mi se nismo dali. Držali smo se nas dvoje kao niko", objasnila je baka Ana, pa otkrila kako su se upoznali.

"Išli smo da čekamo novu godinu i pozvao me je da igramo. Nisam ga ranije znala, nisam znala ko je on i tako jedna igra, druga igra i dočekasmo novu godinu i zaljubili smo se, a 20. februara smo se venčali. To je bio kratak period. Moja mama nije htela njega, njegova mama nije htela mene. Mi smo se tada uzeli, tako je i bilo", ispričala je Ana.

"Kako smo se zaljubili tako je i danas", i Antal je ponosan na suprugu i njihov brak.

foto: I love Zrenjanin/TV

"Svako veče se ljubimo, i želimo zdravlje i tako legnemo, i to nam je navika. I ujutro se kad se probudimo piljubimo. Onda ja pravim kafu i dogovaramo se šta da radimo", otkrila je baka.

"Ujutro poljubac, uveče poljubac", potvrdio je i Antal.

"Muškarac mora da misli da je muž, da je tata i da je radnik, a ako to nije džaba. Pokloni ne vrede ništa, samo poljupci. Nema ništa vrednije. Jednom mi je poklonio cvet za Osmi mart, baš lep i ja sam ga stavila tu. I znaš kad si vredna, radna, zaboravim da ga zalivam. On mi se osuši i nikad nisam više dobila od njega ništa sem poljupca", rekla je baka Ana.

foto: I love Zrenjanin/TV

Kurir.rs/IloveZrenjanin

Kurir