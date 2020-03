RADITE NA SVOM IMUNITETU: Evo šta treba što više da jedete ovih dana i KAKO!

Dobar imunitet je sveukupnog zdravlja vredan! Ako imate dobar imunitet, manje su šanse da se razbolite, a i ako se razbolite veće su šanse da će sve proći brže i bezbolnije. Šta da jedete dok ste u kućnoj izolaciji?

Ovih dana (ali i inače) se trudite da jedete mnogo voća i povrća. Kombinujte: pravite sveže šejkove, kuvajte, pecite, pržite. Nagovorite i svoju decu da jedu povrće, učinite im ga ukusnim i ne pravite ga uvek na isti način.

Jedan od sjajnih načina da pojedete dosta prezdravog povrća (kupusa, praziluka, spanaća i dr.), a da to bude ukusno, jeste da njima napravite rolnice! Jeste da je napolju hladno, ali one imaju divan topli naziv – PROLEĆNE ROLNICE! One se neverovatno lako prave, a i zabavnije je (naročito ako hoćete npr. da ih pravite zajedno sa klincima) ako imate ovu super spravicu – takozvani DOLMER!

Dolmer je najpre predviđen za pravljenje sarmica, ali se ispostavilo da još bolje funkcioniše kada su u pitanju kore za pitu: samo isečete kore na trake, stavite tračicu na aparat, ubacite nadeva po želji (povrće koje ste prethodno malo prodinstali), prevučete i rolnica je GOTOVA! Prave prolećne rolnice se spremaju u dubokom ulju, ali ako želite zdraviji način možete ih peći u rerni kao obične pitice.

U narednom videu je u rolnice stavljeno čak i meso, ali poenta je da vidite kako aparat funkcioniše (a možete i vi staviti i meso, što da ne):

Zahvaljujući ovoj mašinici nećete morati ručno da rolate pitice dok vam sa strane ispada povrće, da se brljate, mučite i pritom će sve pitice biti jednake veličine, kao da ste u restoranu!

Gde sada u vreme izolacije da kupite ovu mašinicu? Možete je poručiti odmah OVDE po ceni od 890 rsd ili pozivom na 011/6 888 999 i biće na vašoj adresi za 1 do 3 radna dana bez obzira na novonastalu situaciju.

Pošto rolnice možete da punite najrazličitijim povrćem, svaki put možete da napravite novu kombinaciju i na taj način unesete što više raznovrsnog povrća. Tako ćete stalno jesti nešto novo, zdravo, a ukusno. I plus će deca moći da vam pomognu čime ćete i njima napraviti malu kulinarsku zabavu. Pritom će nešto i naučiti.

