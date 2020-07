KO SE SAKRIO U ZELENO PODNOŽJE TAURUSA: Ovaj hotel nudi pravi odmor i potpuno opuštanje

Na potezu od Antalije do Kemera, na onom delu Mediterana koji pripada Turskoj, smestio se se Beldibi, brižno uređeno letovalište, izuzetno pogodno za miran odmor. Okružuju ga veličanstveni pejzaži, od obale sitnog šljunka i bistrog mora, preko mirisnih borovih šuma iz kojih sviraju zrikavci, do veličanstvene i moćne planine Taurus, koja se nad njim podiže. Na samoj plaži Beldibija i 15 kilometara od centra Kemera, nalazi se Amara Club Marine Nature 5*. Hotel je ušuškan među gustim zelenilom i nudi potpunu privatnost i relaksaciju na odmoru, pa je preporuka za porodično letovanje.

foto: Promo

Pored prostrane privatne plaže, nalaze se i dva pontona, sa nizom udobnih ležaljki, na raspolaganju gostima hotela . Sadržaja u samom kompleksu nikako ne manjka, te pored prekrasne plaže i brčkanja u moru, postoje i bazeni, akva park, fitnes, odbojka na plaži, mini golf i fudbal, dnevne i večernje animacije i diskoteka. Za decu je takođe obezbeđen raznovrstan program – dečiji bazen, mini klub za najmlađe, od 4 do 8 godina, junior klub za malo starije, od 8 do 12 godina i teenage klub, sa zanimacijama u skladu sa tinejdžersim dobom, od 12 do 16 godina. Tu su i mini disko i bioskop i lepo uređeno igralište u čarobnom prirodnom okruženju, pa je hotel vrlo primamljiv porodicama.

foto: Promo

Kao i svaki kutak hotela Amara Club Marine Nature 5*, i smeštajne jedinice odišu toplinom i komforom, što je svakako veoma bitno da bi odmor bio upotpunjen. Među 399 soba, izbor postoji za svakoga, pa su u ponudi standardne sobe, za smeštaj dve osobe, zatim porodične sobe, u čijem su sklopu dve sobe, pa su pogodne za roditelje sa decom. Posebna ponuda su apartmani hotela, koji se sastoje iz spavaće i dnevne sobe i veličine su i do 55m2.

foto: Promo

Bitan segment odmora je mogućnost za potpuno opuštanje i posvećivanje sebi, a za tako nešto idealno je mesto odlično opremljen spa centar, koji se nalazi u okviru hotelskog kompleksa i nudi sve od turskog kupatila, saune, masaža, salona lepopte, pa do raznih tretmana za negu lica i tela i frizera. Ovakva vrsta uživanja na raspolaganju je gostima svih uzrasta, u svako doba dana.

foto: Promo

Dovoljno je reći da je hotel Amara Club Marine Nature 5* ultra all inclusive usluge, pa je jasno da je užitak na svakom koraku. Posebna su priča restorani hotela. Glavni restoran „Splendid“ će vas svakog dana iznenaditi novim izborom obroka, kao i 3 a la carte restorana. Obavezno isprobajte turske specijalitete u restoranu „Anatolian“, gde ćete doživeti pravu gozbu među borovinom, u prelepom ambijentu praćenom turskom muzikom. Iskusite izvanrednu, svetski poznatu italijansku hranu i vina, uz prelep pogled sa otvorene terase. Riblji restoran sigurno će vam otvoriti apetit, uz umirujući zvuk talasa i pogled na svetlucanje zvezda u moru.

foto: Promo

Amara Club Marine Nature 5* je hotel u kom ćete naći zabavu i mir u isto vreme, i gde je svaki momenat odmora ispunjen i cenjen, a trenutno je svojim cenama više nego izašao u susret novonastaloj situaciji u kojoj se nalazimo. Pronaći ćete sve za čime tragate na svom letovanju. Kemer je samo jedna od popularnih destinacija agencije „1 A Travel“, a celokupnu ponudu možete naći na zvaničnom sajtu agencije i izvršiti online rezervaciju . Na sva vaša pitanja odgovaraju ljubazni zaposleni „1 A Travel-a“, putem kontakt centra – 011/655 78 00.

