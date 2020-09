ISPOVEST SRPKINJE KOJA JE OTKRILA ŠTO NIKO NE SME: Bili smo u divnom braku, ali posle POROĐAJA krenuo je HOROR u krevetu

Ako vam dugogodišnji partner ili partnerka kažu da ih boli glava i da nisu raspoloženi da imaju intimne odnose sa vama, imajte razumevanja. Ali, ako se napad migrene nastavi u nedogled sa izgovorima poput - umor, ne sad, sutra, onda je vreme za uzbunu. Savet je da razgovarate sa voljenom osobom, otvoreno i sa razmevanjem. Ovu temu je pokrenula jedna Sprkinja jer je bila jako zbunjena zašto posle porođaja njen muž ne želi da ima odnose sa njom.

"Imam problem. U braku sam dve godine. Brak nam je bio kao bajka. Ostala sam trudna, porodila se pre godinu dana. Od tada muž nekako izbegava da se*s. Nije da ga nemamo, ali prođe nekada i dva meseca. Boli ga glava, umoran je, zaspe već oko devet-deset. Problem je što je on i pre radio i pre se desilo da ga nešto boli, ali uvek je mogao. Ali sada ne. Ne znam u čemu je problem. Kad god pričamo o tome, uvek mi kaže: Pa umoran sa, boli me to i to. Onda mu ja kažem: Pa i ja ću početi da radim i uvek ću imati vremana i volje za tebe. I tada ućuti. Ne znam u čemu je problem", žalila se žena na jednom forumu.

"Jasno je da te izbegava izgovorima. Ohladio se, a što neko reče razloga je za to mnogo i možeš do besvesti da lupaš glavom i da pitaš šta je, ali odgovor ćeš dobiti samo od njega. Može biti da postoji druga, dešava se da se prilikom ulaska deteta u kuću izgubi ta privlačnost koja je postojala ranije. Ukoliko ste prisni i prvrženi jedno drugome čisto sumnjam da je u pitanju neka bolste jer bi ti to sigurno rekao. U pitanju je nešto više što nema veze sa njegovim fizičkim stanjem.

"Izvini što te pitam, a jesi li se puno promenila u fizičkom smislu posle porođaja, možda je to što ga hladi", pitala je druga, međutim dobila je odgovor da se samo ugojila 10 kolograma i da se nije zapustila u trudnoći.

