MALA MARIJA (3) SLAVILA JE 3. ROĐENDAN! Sve je bilo spremno, BALONI, TORTA, a kad je krenula da duva svećice svi su ostali u ŠOKU!

Ove nedelje je snimak jednog dečjeg rođendana postao viralan, a ljude je pošteno nasmejao, ali i podsetio na njihove razmirice sa braćom, sestrama i drugarima u detinjstvu.

Naime, slavnjenica Marija Eduarda veselila se na proslavi svog 3. rođendana, a kada je uzbuđeno krenula da dune svećice na torti, taj trenutak "ukrala" joj je starija sestra Marija Antonija.

Slavljenica se do te mere razbesnela da je povukla sestru za kosu i tu je otpočeo silovit okršaj devojčica, koji već danima obilazi čitav Internet, a koji možete pogledati u priloženom videu.

foto: Printscreen

Njihova kuma Gabrijela Aureluk napisala je da njih dve imaju normalan odnos, sa trenucima ljubavi i trenucima provokacija.

foto: Printscreen

"Kako je mlađoj bio rođendan, starija je bila ljubomorna, to je normalno. Marija Eduarda je dobijala poklone i zagrljaje, dok je Antonija stajala po strani i to je doprinelo tome da se oseća tako. One se inače dobro slažu, bliske su", ispričala je Gabrijela koja je naknadno podelila i snimak na kom sestre ubrzo posle svađe zajedno seku tortu.

kurir.rs

BONUS VIDEO

Kurir