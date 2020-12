VIŠE OD 260 MUŠKARACA OCENILO ŽENSKE GRUDI: Istraživanje potvrdilo šta oni najviše VOLE! Važan je i OBLIK

Muškarcima je najvažnije da žena ima velike grudi i pritom im nijedne ne mogu biti prevelike. Ili to nije istina?

Studija objavljena u časopisu "Evolution and Human Behaviour" tvrdi da su veličina i čvrstoća glavne odrednice kada su u pitanju ženske grudi privlačne muškarcima.

U istraživanju je sudelovalo 267 muškaraca iz Brazila, Kameruna, Češke i Namibije. Prema studiji, srednje velike grudi smatrale su se najatraktivnijima u Brazilu, Češkoj i Namibiji, dok u Kamerunu ipak više vole velike grudi.

foto: Profimedia

"Pronašli smo međukulturnu doslednu sklonost čvrstim grudima, koje su tipične za žene u mlađoj odrasloj dobi", rekao je vodeći autor studije.

S druge strane, velike su varijacije u tome koja veličina ženskih grudi muškarcima najviše odgovara.

U većini testiranih zemalja muškarci najviše vole grudi - srednje veličine.

Naučnici su ispitanicima pokazivali fotografije grudi raznih veličina i oblika. Pritom su ustanovili da veličina simbolizuje potencijalnu plodnosti, dok je čvrstoća grudi simbol zaostale plodnosti.

"To zapravo znači da morfologija grudi može poslužiti kao indikator preostale plodnosti, ali nudi ograničenu potporu hipotezi o potencijalnom pokazatelju plodnosti. Buduće studije trebalo bi da se usresrede na potencijalnu interakciju između dva parametara, a to su veličina i čvrstoća grudi. To bi zajedno moglo objasniti relativno velike razlike u veličini ženskih grudi", utvrdili su.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/Psypost

