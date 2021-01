OSVEŽITE SVOJ GARDEROBER: Ove majice i duksevi modernog dizajna potpuno će vas osvojiti!

Odeća od kvalitetnog materijala sa zanimljivom štampom postala je nezaobilazni modni sastojak svakodnevnog outfit-a, među ženskom i muškom populacijom. Ovi modeli mogu da se kombinuju uz svaki stil, ležerni, sportski, pa i elegantniji. Efekat sigurno neće biti izostavljen, koji god stil da je u pitanju.

Majica Cat je za sve ljubitelje mačaka. Napravljena od 100% pamuka, šivena iz tube, sa duplim spoljnim štepom na renderu, ojačanom trakom duž vrata i duplom štampom duž ramena. Može biti i odličan poklon za dragu osobu. Možete je naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 1.800 rsd.

Majica Christmas uvek će Vas držati u prazničnom raspoloženju. Sa preslatkom kucom i natpisom “All I want for Christmas is food” izmamiće osehe, a njene vesele boje uklopiće se u svaki outfit. Naručite je klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 1.800 rsd.

Muška majica Jukebox urađena je od 100% pamuka, šivena iz tube, sa duplim spoljnim štepom na renderu, ojačanom trakom duž vrata i duplom štampom duž ramena. Može biti i kreativan poklon za rođendan ili neki drugi događaj. Naručite je klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 1.800 rsd.

Majica Need coffee je za sve ljubitelje kafe. Štampa “Hokus pokus need coffee to focus” na šaljiv način predstavlja kako se osećamo svakog jutra, tmurnog dana ili kada smo bez koncentracije a ona nam je baš u tom momentu preko potrebna. Obradujte sebe i/ili dragu osobu i naručite majicu klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 1.800 rsd.

Duks Goddess je za sve lepše polovine – žene, majke, kraljice. Urađen od 100% pamuka, sa kapuljačom, džepom na prednjoj strani, ranflom na dnu i na rukavima, postaće neizostavni deo svakodnevnog outfit-a svake ženske osobe. Naručite ga klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po ceni od 3.500 rsd.

*Celokupan asortiman pogledajte klikom OVDE.

