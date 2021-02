BAKINA POGAČA, IDEALNA ZA VAŠU TRPEZU! Mekano testo koje ćete obožavati, a evo kako se priprema!

Bakina pogača je pogodna za svaku priliku, tako da je idealna da se nađe na vašoj trpezi

Potrebno je:

800 gr brašna500 ml mleka 1 jaje 50 ml maslinovog ulja 20 gr kvasca 1 kašičica šećera malo soli Za premaz: 1 žumance kašika mleka malo ulja semenke..krupna so

foto: Profimedia

Priprema:

Rastopiti kvasac u mlakom mleku dodati šećer da zapani. Dodati jaje ulje i malo žicom umutiti. Dodati ostatak mleka brašno po malo i so i mešati varjačom izlupati testo. Dodati sve brašno i zamesiti glatko testo, pokriti folijom i krpom da odmori 30 min na sobnoj temperaturi.. Testo izvrnuti na sto koji ste malo namazali uljem. Iseći ga na 4 jednaka dela i jedno manje.Loptice obraditi rukom i pokriti još malo. Veće lopte razviti u kvadrat iseći po sredini na trake ne sasvim do kraja. Odozgo uvojati u kiflu i saviti u krug U sredinu staviti male loptice od testa. Redjati u okrugli pleh 28 cm prečnika koji ste podmazati uljem. Pogaču odmoriti pa je premazati sa žumancetom u koji ste stavim kašiku mleka i malo maslinovog ulja Posuti susamo, i krupbnom solju.Peći na 180 stepeni 50-60 stepeni C.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Bakina kuhinja/M.M.

Kurir