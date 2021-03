BIO JE NAKAČEN NA KISEONIK I ČINILO SE DA NE MOŽE BITI BOLJE: Iznenadio je sve i ublažio tegobe, uz pomoć ovoga!

- Moj otac ima mnogo zdravstvenih problema. Zbog gangrene creva, imao je operaciju, stomačna aorta je takođe izazivala tegobe, i sve je to učinilo da mu oslabi imunitet. Upala pluća se završila emfizemom, opstruktivni bronhitis je zadavao brige, i svakog dana je po 16 sati na kiseoniku – priča Tanja.

- Nije imao ni malo snage, mišići su gotovo potpuno atrofirali, ali ja sam i dalje verovala da ipak postoji nešto što može da mu pomogne, i bar malo mu popravi kvalitet života. Nadu su mi dali proizvodi Bio-Teo Centra, i izjave korisnika koji su podelili svoja pozitivna iskustva sa Bio-Teo proizvodima.

- Posle dva popijena kompleta br. 6 za pluća i disajne puteve, moj otac bolje spava, izbacuje sekret, i ima više snage. Toliko se vezao za kapi, jer su mu stvarno dale nadu da mu zaista može biti bolje. Jedva čeka da prođe pauza između ispijanja kompleta i stalno pita kada će to da se desi, prosto, broji svaki dan. Srećna sam što je smireniji i zadovoljniji, jer mu se kvalitet života bar malo popravio. Lakše podnosi sve.

- Četrdeset mi je godina, a mogao sam da izgubim posao da nije bilo Bio-Teo kompleta br 6. za pluća i disajne puteve – kaže Milan.

- Radim u jednoj stranoj firmi, i to sa klijentima. One jeseni pred epidemiju, imao sam veću prehladu, kako to biva, preležao sam je „na nogama“, pio sirupe i čajeve, čak i antibiotike, ali se kašalj nije smirivao. Gušio me je obilan sekret, i stalno sam se pitao odakle dolazi u tim količinama. Bilo je veoma neprijatnih situacija u razgovoru sa klijentima.

- Prestao sam i da pušim kako bih ublažio kašalj, jer sam shvatio da je to već postao problem na poslu. Ubrzo nakon toga, koleginica iz kancelarije me je pitala da li sam pokušao sa nekim prirodnim preparatima i dala mi je preporuku za Bio-Teo proizvode, uz napomenu da njena majka pije komplet br. 6 za pluća i disajne puteve. Po njenom savetu, odmah sam poručio dva kompleta, i već posle prvog sam iskašljao sve što treba, a drugi sam popio za svaki slučaj. Sada uzimam redovno i Bio-Teo Immunodetox kapi, jer epidemija i dalje traje, a posao je dobar i ne želim da ga ugrozim novom prehladom.

- „Zarazio“ sam i celu porodicu Bio-Teo preparatima. Moj otac, koji godinama kašlje, popio je dva kompleta kapi br. 6, i kada je video šta je iskašljavao, prestao je i on da puši. Majka dugo godina „vuče“aritmiju i tahikardiju, i nju sam nagovorio da uz lekove uzima i komplet br .1 za ublažavanje stresa, pravilan rad srca i poboljšanje cirkulacije, i nisam se prevario u oceni da će i njoj pomoći priroda. U stanju je sa drugaricama da ode i do reke, da se dugo šeta, što ranije nije radila, a i duže vreme provodi u kuhinji, zbog čega se bojim da se previše ne ugojim – u šali uz osmeh na kraju dodaje Milan.

Biljni komplet br.6 za pluća i disajne puteve koji se sastoji od 2 bočice (tinkture) – bronhostop i pneumodetox :

Za dobijanje najboljih rezultata preporučuje se konzumiranje barem 2 kompleta za redom. Ove biljne kapi slobodno mogu piti osobe koje su operisane i/ili koje piju lekove. Ono što je bitno kada se piju lekovi je da se terapija lekovima NE prekida dok vaš lekar ne kaže suprotno, kao i da se napravi razmak 30 do 60 minuta između korišćnjenja lekova i naših biljnih kapi.

Cena biljnog kompleta br.1 za Srbiju iznosi 2.880 rsd, za BiH 47 KM, a za Crnu Goru 26 €. Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

