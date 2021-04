VARALA SAM VERENIKA SA SVIMA, ČAK I SA ŽENAMA, BILA SAM NEZAUSTAVLJIVO ČUDOVIŠTE: Prijalo mi je, ali mi se kasnije život RASPAO!

Devojka je na teži način shvatila da je prevara nije za svakoga, a svoju ispovest javno je podelila.

Naime, ona je otkrila da je Rik njen prvi dečko iz srednje škole, pa i da je u toku veze sa njim od majke dobila lošu vest, da ju je prevario njen otac.

"Tešila sam se mišlju da me Rik voli i da me nikad neće ostaviti, i da nije kao moj tata. Nisam uzimala u obzir činjenicu da nismo kompatibilni - bilo mi je važno samo da je sve što nije moj otac. Prvi put kada sam ga prevarila bili smo na fakultetu, a ja sam otišla u Meksiko. 'Šta se desi u Meksiku, ostaje u Meksiku' tešila sam sebe i govorila sebi da se to ne računa. Onda se to ponovo desilo. Rekla sam sebi da je to greška i nisam ništa rekla Riku.

Mnogo ljudi misli da monogamija nije moguća i time sam se tešila. Govorila sam sebi da ne mogu da se kontrolišem jer mi je to u prirodi. Par godina kasnije, prvi put mi se dogodilo da mi se afera obila o glavu. Prevarila sam dečka sa najboljom drugaricom, Bri. Mislila sam da sam se zaljubila u nju i priznala sam Riku", govorila je devojka.

foto: Profimedia

"Mislila sam da ću time oprati savest i za sva prethodna neverstva, ali to se nije desilo. Rik je hteo da se sve vrati u normalu, ja sam uverila sebe da je sve sa Bri bila greška. Pomirili smo se i terala sam sebe da budem dobra. Prestala sam da izlazim, dala sam otkaz i ponovo se vratila na fakultet. Želela sam da budem pisac. Dve godine kasnije, Rik i ja smo se verili. Međutim, tu je bilo novo društvo sa fakulteta sa kojim sam raspravljala o otvorenoj s*ksualnosti. Ponovo sam počela da ga varam i da pričam sebi da mi je to u krvi. Onda sam ušla u paralelnu vezu sa piscem Džastinom. Tu je onda bio i Eliot, Džastinov prijatelj. Njegovi mejlovi su mi baš prijali i ušla sam u s*ksualnu vezu i sa njim. Krila sam to od sve trojice", nastavlja svoju ispovest.

"Govorila sam sebi da se zabavljam i eksperimentišem. Prijalo mi je što se ni u jednoj od tih veza nisam dala nikom, pa nisam mogla ni da budem povređena. Ispod svega toga krio se moj strah da ću završiti kao moja mama - sama i povređena. Onda sam konačno ostavila Rika. Kada sam se vratila u stan po stvari, zatekla sam ga kako sedi u mraku i plače", dodaje devojka.

foto: Profimedia

"Prestani da plačeš ili ću otići", rekla sam mu.

"Pa šta, ionako ideš i ne mogu da te zaustavim", odgovorio mi je.

"Bio je u pravu. Bila sam nezaustavljivo čudovište koje ostavlja sve koji ga vole. Bila sam moj otac. Nedugo potom, Rik je našao devojku koju je uskoro i oženio. Eliot je prestao da mi uzvraća mejlove. Bila sam napuštena, besna, uplašena i tužna. Onda sam došla sebi i bila sama tri meseca što me je spasilo. Danas znam da mi možda monogamija i nije u krvi, ali varanje svakako nije. Svi možemo da budemo iskreni u vezi sa svojim osećajima i željama. Krivila sam sve druge za svoje prevare, a sada znam da nema izgovora. Danas sam u srećnoj i monogamnog vezi i to samo zato što sam naučila da budem iskrena prvo prema sebi, a onda i prema drugima", zaključila je ona.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ./SrbijaDanas

Bonus video:

00:48 PROFESORKA DALA SAVET RODITELJIMA: Detetu od 9 godina ne treba profil na društvenim mrežama! (KURIR TELEVIZIJA)