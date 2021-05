MUŽ ME PLAĆAO 7.000 DINARA DNEVNO DA BUDEM MAJKA I DOMAĆICA: Vodila sam računa o svemu, a onda mi se ŽIVOT pretvorio u PAKAO!

Melisa Petro i njen suprug bili su ravnopravni partneri.

Oboje su radili puno radno vreme, on kao konsultant u digitalnoj kompaniji, ona kao pisac frilenser. Podjednako su doprinosili kućnom budžetu, a kućne poslove su delili ravnopravno.

Onda je ostala trudna.

Nakon porođaja na njoj je bila teška odluka - da li će se vratiti punom radnom vremenu i unajmiti nekog da brine o bebi, ili će je ipak sama odgajati i smanjiti tempo rada u Njujorku.

Ona je došla na ideju da joj zapravo suprug bude poslodovac i daje novac njoj, umesto što će trošiti pare na dadilje. Izračunala je koliko sati nedeljno radi, pomnožila to sa satnicom, a potom je to podelila na pola i na taj način došla je do plate koju je muž dužan da joj uruči.

"Pre nego što sam postala majka, suprug i ja smo imali jednako partnerstvo. Oboje smo radili puno radno vreme, on je bio konsultant za digitalne medije, a ja sam bila freelance autor. Podjednako smo doprinosili kućnom budžetu, a na pola smo delili i kućne poslove", otpočela je svoju ispovest Melisa za američki časopis.

Ipak, ovakva postavka stvari pala je u vodu kada je zatrudnela, a potom i rodila.

"Mentalno i psihički sam bila iscrpljena, dojila sam stalno i bila preplavljena obvezama u našoj kući. Nisam imala volju koju sam imala pre. Činjenica je bila da uprkos tome što sam bila uspešna u svom poslu, nisam zarađivala dovoljno da bih mogla da plaćam da mi se neko brine o detetu tokom cele godine", objasnila je.

No, umesto da počne ponovo da radi punom parom, ova mama je rešila da suprugu ponudi jedan neuobičajen predlog. Naime, odlučila je da sve obaveze preuzme na sebe, te da ne plaćaju ni dadilju ni vrtić, ali je suprug bio dužan da joj plaća 15 dolara po satu.

Ispostavilo se da ovo nije bila dobra odluka, iz nekoliko razloga - Melisa je shvatila da ima previše posla, ali je i naivno poverovala da se kompleksno pitanje jednakosti u odnosu neće promeniti.

Takođe, pitanje troškova je i dalje bilo upitno - njeni mesečni prihodi bili su čak 1200 dolara manji, nego što joj je bilo potrebno, i uvek joj je nedostajalo za troškove poput poklona za prijateljice, odlaske na kafu i u salon lepote.

"U početku sam činjenicu da mi daje novac, videla kao plus, nisam morala da se odreknem karije u potpunosti - mislila sam kako ću moći da pišem dok mi dete spava. Sada mislim da je trebalo da mu više naplatim", rekla je ona, pa pojasnila.

"Nikada ranije nisam bila majka i precenila sam to šta ću sve moći da stignem u jednom danu. Nakon što nahranim dete, promenim pelene, operem veš i skupim giračke, nisam imala vremena ni za tuširanje, a kamoli da nešto radim".

Stvari su se dodatno pogoršale kada je suprug prestao da joj pomaže oko sređivanja kuće. Posle godinu dana u ulozi domaćice Melisa je shvatila da više nema snage za to - radila je 24 sata dnevno i nikada nije imala vremena, a ni dovoljno novca za sebe.

Na kraju svega, ova dama došla je do zaključka da bi njeno zadovoljstvo nestalo da joj je muž davao više novca i da su jasnije odredili obaveze i odgovornosti.

"Posle godinu dana, došla sam do tačke ključanja. Znala sam da nešto mora da se promeni kada sam shvatila da ležim u kadi potpuno obučena, da sam izgubila telefon (opet), i da slučajn izbrisala ono na čemu sam radila celo popodne, pre nego što se moj sin probudio iz dremke", istakla je.

