NAJLEPŠI MESEC JE LEPŠI U HURGADI: Iskoristite priliku da doživite maj u Hurgadi, pamtićete ceo život

Ukoliko je vaš izbor za putovanje Egipat, ove godine vam sa velikim zadovoljstvom donosimo jedan novitet. Fort Arabesque Resort Spa & Villas 4*+ do sada nije bio u ponudi na našem tržištu, a predstavlja odličan izbor za sve one kojima je jako važna lepa, peščana plaža, duga par stotina metara. Posebna čar plaže ovog hotela ogleda se u malim koralnim sprudovima na kojima živi morski svet veselih boja, atraktivan za posetioce, ali koji ne ometa uživanje u plivanju i kupanju.

foto: 1Atravel

Kao što mu i ime govori, Fort Arabesque Resort Spa & Villas 4*+ , hotel ima više delova, od kojih je jedan namenjen samo odraslima, gde je smeštaj koncipiran u vilama koje imaju svoj privatni izlaz na zajednički bazen, dovoljno intiman za jutarnje razbuđivanje ili noćno kupanje uz lagani koktel. Gostima koji odsednu u ovom delu sa vilama, koje su nanizane u kaskadama, a neke imaju i božanstven pogled na more, omogućeno je neograničeno i apsolutno korišćenje svih hotelskih sadržaja. Osim toga, samo za goste vila, postoji i manji a la carte restoran na terasi, za doručak i večeru, dok ručak mogu koristiti na plaži, u Beach klubu. Svakako, gosti vila su dobrodošli i u svim drugim, pa tako i u glavnom restoranu.

foto: 1Atravel

Nemojte da vas zastraši luksuz prethodnih informacija. Ovaj hotel je jednostavno „više u jednom“, pa osim vila, ima i deo koji je idealan izbor za porodični odmor. Beach resort je deo hotela Fort Arabesque Resort Spa & Villas 4*+ gde su gostima na raspolaganju standardne, superior i porodične sobe. Kao što je već pomenuto, plaža je peščana, duga 900m. Idealna je za odmor, igru na plaži i porodično druženje. Osim igre u moru i na pesku, najmlađima je na raspolaganju igralište na otvorenom i dečiji klub.

foto: 1Atravel

Usluga u hotelu je (Premium) All Inclusive i teško da će vam promaći koliko su svi raspoloženi da pomognu, nasmejani i ljubazni. Svi restorani nude odličan izbor ukusnih jela, u kojima će posebno uživati ljubitelji arapske i internacionalne kuhinje. U zavisnosti od izbora smeštaja i usluge, tu su i a la carte restorani i brojni barovi kraj bazena, na plaži, u bašti hotela…

foto: 1Atravel

Uživaćete u šetnji raskošnim baštama hotela Fort Arabesque Resort Spa & Villas 4*+ , ništa manje nego u kupanju u nekom bazena, a da i ne spominjemo koliko će vas osvežiti i napuniti vam baterije i sam pogled na plažu i more Makadi Beja , a posle nekoliko dana plivanja i kupanja među šarenim ribicama i koralim, bićete potpuno nova osoba.

foto: 1Atravel

Maj u Hurgadi je prelep, temperature su visoke, ali i dalje prijatne i more postaje toplije iz dana u dan. Lagani vetar, blagi i topao rashlađuje noći I čini ih idealnim za šetnju ili uživanje u nekoj od bašti restorana ili barova u večernjim satima. Iskoristite last minute ponude i provedite najlepši mesec u godini na najlepši način.

Ovim putem vas i pozivamo da iskoristite neverevotne popuste za rezervacije napravljene do 31.05. za pojedine hotele u Turskoj. Čak 50% su niže cene za aranžmane za hotel Transatlantik Hotel & Spa 5* u Kemeru, do 19.06., zatim isti popust od 50% za Spice Hotel & Spa 5* i polaske do 06.07., a onda i 45% popusta za hotel Sundance Resort 5* u Bodrumu, takođe za rezervacije napravljene do 31.05.

Za ljubitelje zelene boje, bujnog zelenila i one koji brinu o očuvanju okruženja, nudimo mogućnost online rezervacije i uplata preko 1A Travel Green . Na ovaj način štedimo vaše vreme, brinemo o prirodi ne trošeći suvišne količine papira, a i čuvamo zdravlje, svodeći neophodne kontakte na minimum u današnjim okolnostima.