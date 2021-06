KAD SAM ČUO ČIME MOJA TAŠTA HRANI ĆERKU (6), ZABRANIO SAM JOJ DA JE VIĐA: Tast kaže da sam okrutan, a ja sam besan i NE VERUJEM IM

Ovaj otac rešio je da zabrani tašti da viđa svoje unuče, a razlog je izazvao pravu buru na društvenim mrežama.

- Ja sam udovac i živim sa šestogodišnjom ćerkom koja je vrlo izbirljiva u pogledu jela. Oduvek je bila takva, a situacija se pogoršala otkako joj je umrla majka. Obožavala je majčinu kuhinju i sada odbija da jede bilo šta drugo. Zato sam rešio da naučim da rekreiram neka od jela koja joj je majka spremala.

Nedavno sam počeo da radim i moja tašta čuva ćerku tri dana nedeljno. Uz to uskače i moja sestra, tako da se snalazimo. Uvek pripremim hranu za ćerku pre nego što je odvedem kod svekrve kako ona ne bi morala da brine.

Međutim, moja tašta se žalila na hranu koju šaljem i rekla mi je da moram da utičem na ćerku da proširi jelovnik. Objasnio sam joj da je to u ovoj situaciji nemoguće i da svake nedelje uvedem neko novo jelo.

Prošle nedelje sam otkrio da moja ćerka kod bake i deke jede samo grickalice. To mi je sama rekla i ostao sam u šoku. Pitao sam je šta se dešava sa jelima koje ja pošaljem, i kaže da baka to baci čim ja odem. Onda skuva nešto drugo, ćerka to odbije da jede i završi se tako što ona jede samo grickalice.

Bio sam besan i odmah sam razgovarao sa taštom. Ona kaže da želi da nauči unuku da jede i njenu hranu. Rekla mi je i da misli da sam ja kriv za celu ovu situaciju i da sam razmazio ćerku. Na moje pitanje zašto baca hranu koju sam spremio nema odgovor - ja kupujem namirnice, učim recepte i kuvam da bi to završilo u kanti! Ona kaže da sam ja loš otac i da ću pokvariti dete. Rešio sam da više ne dopuštam da je ona čuva i zamolio sam sestru da ona to preuzme.

Tast kaže da sam okrutan i da preterujem. Probao je i da mi obeća da će naterati ženu da joj da moja jela ako nastavim da dovodim ćerku kod njih, ali ja sam trenutno previše besan da bih pristao na to, a i ne verujem im".

Komentari na reditu su podeljeni - dok su neki na strani oca, drugi kažu da je tašta u pravu.

- Tom tvojom metodom postići ćeš samo da devojčica celog života ostane na svega par jela. To su meni moji roditelji dopustili i ja ni danas ne jedem ništa novo osim već poznatih obroka iz detinjstva.

- Ja ni danas ne jedem morske plodove jer je otac pokušavao da mi ih silom gura u usta da me natera da ih jedem - piše čovek, koji smatra da je postavljač teme dobar otac.

