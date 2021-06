IDEALNO ZA NENAJAVLJENE GOSTE: Pahuljaste palačinke sa BANANOM koje će sve ODUŠEVITI! (RECEPT)

Zrele banane uvek možete iskoristiti za pripremu pahuljastih palačinkica! Ovaj recept nije ekstravagantan, sastojke vrlo verojatno imate u kuhinji, a priprema će vam oduzeti 20-ak minuta.

Ukoliko vam dolaze nenajavljeni gosti, spremite na brzinu pahuljaste palačinke i oduševite ih. Možete ih poslužiti uz med, rastopljenu čokoladu, sveže voće ili pak karamelizirane banane, sladoled.

foto: Profimedia

Sastojci:

130 g brašna

2 kašike smeđeg šećera

2 kašičice praška za pecivo

1 jaje

250 ml mleka

2 kašike rastopljenog maslaca

1 kašičica ekstrakta vanile

1 zrela banana

Priprema: U jednoj posudi pomešatej brašno, prašak za pecivo, so i šećer. U drugoj posudi umutite jaja s mlekom, rastopljenim maslacem, vanilom i zgnječenom bananom, a zatim sjedinite suve i mokre sastojke. Zagrejte malo ulja ili maslaca na tiganju, pa ulijte dve do tri kašike testa. Palačinke treba peći minut do dva, sa obe strane.

foto: profimedia

(Kurir.rs/A.A./24sata.hr)

Bonus video:

00:13 Zdravstvenom centru u Vranju stiglo sanitetsko vozilo - mala pokretna bolnica