VOLIM SVOJU ĆERKU I MAJČINSTVO, ALI NISAM DOBRO: 8 nedelja sam ležala SKLUPČANA na podu i plakala, CRNILO i gorčina su me obuzeli

Britanska voditeljka Kejt Louler (41) je bila potpuno iskrena o majčinstvu i problemima sa kojima se susrela.

Ona je svojom ispovešću dirnula mnoge i stekla naklonost jer ništa nije prećutala. Ona je u februaru 2021. godine dobila ćerku Nou i tada su krenuli njene muke. Pošto su joj trudnoća i porođaj prošli savršeno, mislila je a je sve u redu, ali onda su počele da se dešavaju čudne stvari...

- Iako sam potpuno zaljubljena u svoju ćerku od prvog momenta, dani nakon porođaja bili su mi strašno mračni i gušila me je neopisiva tuga. Nikada ranije nisam imala nikakve mentalne poteškoće, a odjednom sam noći provodila plačući na pločicama kupatila, da me niko ne vidi. Prvih osam nedelja našeg zajedničkog života je moj najmračniji period. Polako izlazim iz tog crnila ali ja sam potpuno drugačija osoba u odnosu na ženu kakva sam bila pre porođaja.

Majčinstvo je mnogo izazovnije, teže, mnogo više zamarajuće nego što sam ikada pomislila, a znala sam da nije bajka. Takođe, majčinstvo je i najveća dragocenost u životu i svakog dana sam zahvalna na svom detetu. Jedno ne isključuje drugo - kaže Kejt.

- Privilegija je biti majka, ali treba znati i da je to jedno monotono, iscrpljujuće, mračno iskustvo. Nisam znala šta radim i da li je to što radim ispravno. Bila sam duboko tužna, puna gorčine, nezadovoljstva i žaljenja. Prošla sam kroz terapiju koja mi je mnogo pomogla, ali u tim najcrnjim trenucima meni se činilo da za mene nema izlaza. Noa sada ima skoro pet meseci, zdrava je i vesela, moj partner je uvek tu uz nas i pruža podršku a opet mi se u jednom trenutku činilo da ne mogu da nastavim dalje - govori voditeljka.

- U jednom periodu više uopšte nisam želela da budem prisutna, da učestvujem u svemu tome. Dojila bih je noću i gorko plakala. Kada bi me moj partner zatekao kako sklupčana plačem na podu, zagrlio bi me i rekao mi "Zajedno smo u ovome". Čudno je to, svi oko mene bili su puni podrške, a ja sam se osećala tako samom. U jednom trenutku pogledala sam statistiku samoubistava među novopečenim mamama. Shvatila sam da sam u strašnom stanju. Međutim, povremeno sam pisala o tome na Instagramu i primetila da ženama to mnogo znači. Zato otvoreno govorim o svemu - iskrena je Kejt.

- Postoji pritisak na majke da u svakom trenutku moraju da potpuno uživaju, a društvene mreže slikaju bolno netačnu sliku o majčinstvu. Svi gledamo slike srećnih i blaženih mama koje sa lakoćom rade sve. Onda se osećamo loše jer mi nemamo vremena ni snage ni da se istuširamo. Istina je da je meni preko noći oduzeta sloboda i da sam se nekoliko puta zapitala šta će ovo meni u životu - kaže Louler. Ona je u nekoliko navrata pričala da ne želi decu i da ne planira da se ostvari kao majka.

- Međutim, kada sam pričala sa svojim partnerom, oboje smo se zapitali - šta ako zažalimo? Rešili smo da probamo i uspeli smo i presrećni smo zbog toga. Međutim, znam da će ovo čitati gomila trudnica i novopečenih mama i želim da znate da ako se osećate loše, ako prolazite kroz ovo kroz šta sam ja prošla, nemojte kao ja da sve krijete. Pričajte sa ljudima, pričajte sa terapeutom. Brže i lakše ćete se izvući iz toga - zaključuje ona.

(Kurir.rs/A.M./The Sun)

