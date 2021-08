KAREN UPOZNALA DEČKA NA INTERNETU I MISLILA JE DA JE GOSPODIN Upleo ju je u MREŽU laži, a policija joj je otkrila SA KIM JE U VEZI

Karen Gregori (50) je od 2016. godine u vezi sa Kevinom Bevisom (38), a upoznali su se preko društvene mreže Fejsbuk i izgledao je kao pravi gospodin, a sada je tek shvatila kakvu joj je monstuoznu laž "prodao".

- Bio je neverovatno fin, sa pravim starinskim manirima. Bio je pravo prijatno iznenađenje u moru današnjih muškaraca. Posle tri meseca veze, međutim, shvatila sam da se ne poklapamo na polju intime. On je hteo da probamo svingovanje, ja nisam za to. Međutim, insistirao je da, ako ja nisam za to, da me neće terati - kaže ona za strane medije, a prenosi "Daily mail".

Nastavili su vezu, a onda joj je Kevin 2017. godine saopštio da ima kancer želuca.

- Ostala sam bez teksta. Stanje mu je bilo sve gore i gore. To se sve dešavalo u periodu kada sam ja počela da dosta vremena provodim sa svojom ćerkom, tinejdžerkom. Svaki put kada bismo se zbližile, njemu bi odjednom bilo još gore. Nikad mi nije dozvoljavao da idem sa njim kod lekara. Takođe, naravno, bio je oslobođen svih kućnih obaveza. I njegovi roditelji su, naravno, znali da ima rak i svi smo bili jako zabrinuti - priča Karen.

- Vozila sam ga na hemoterapiju ali ni po koju cenu mi nije dozvoljavao da kročim u bolnicu iako sam želela da budem uz njega. Počeo je da hoda sa štapom, jer je govorio da nema snage da hoda i zaista se par puta onesvestio.

Uskoro, Kevin joj je rekao da se rak širi i na usta, pa i na mozak i da će umreti za dve godine.

- Iako sam i pre toga želela da raskinemo, naravno da usred svega toga nisam planirala da ga napustim. Umesto toga, počela sam da trošim ogroman novac na putovanja i doživljaje koje je uvek priželjkivao, kako bi ih ostvario pred smrt. Kevin je tada počeo da me pritiska i za svingovanje. Terao me je da pred njim spavam sa drugim muškarcima i na kraju sam pristala, da mu ispunim i tu želju jer umire - kaže ona.

Kevin je postao i nasilan prema njoj.

- Počeo bi da me davi i da mi govori da bi mogao da me ubije, jer ionako ni on sam nema više razloga da živi jer će i sam uskoro umreti. Na kraju sam ga prijavila policiji i počelo je da se odmotava klupko laži - priča ova žena koja ga je prvi put prijavila decembra 2019. godine.

Na policijskom ispitivanju ustanovljeno je i da laže da ima rak. To je potvrdila i činjenica da kada je Karen konačno došla do njegove zalihe lekova koju je krio od nje, ustanovila je da su to vitamini, a ne lekovi i da ih je pio zbog dramatičnog efekta-

Kevin je osuđen na zatvor u trajanju od 18 meseci, a ona kaže da svake noći ima noćne more zbog života sa njim.

- Verovala sam mu na reč, kako bi mi i palo na pamet da neko može da laže da ima rak? Njegovi prijatelji su skupljali novac da mu pomognu, nrekao je i roditeljima da je bolestan. Nisam to dovodila u pitanje, a sada znam da je sve vreme lagao da ne bih otišla - kaže ona.

