GODINE SAM PROVELA U PONORU: Devojka opisala svoju NAJGORU vezu i mnoge će se PRONAĆI! Nikad nemojte raditi OVO, TO NIJE LJUBAV

Čitateljka Kurira koja je želela da ostane anonimna poslala je svoju ispovest u kojoj će se mnoge devojke pronaći.

Izmeđuostalog je otkrila da je bila u paralelnoj vezi, a to nije znala, ali i šta nikada sebi ne treba da radite i kako da učite na njenim greškama.

"Trebalo je da znam sve još na prvom dejtu. Izašla sam u potpuno opuštenom izdanju i bila jako srećna, puna samopouzdanja. Bilo je srozano posle nekoliko sati. Sedeli smo u kafiću dok je neprestano pričao o sebi i svom životu, hvalio se, a ja sam tada samo mislila o tome koliko sam zaljubljena i nisam videla prve "loše" znake. Prvi put kada smo se poljubili bilo je na silu, u potpuno pogrešnom trenutku, a to mi isto nije bilo bitno. Bila sam skroz zaslepljena", pisala je ona i nastavila:

"Tako je sve počelo, a pretvorilo se u godine. Godinama sam dobijala sve na kašičicu i mislila da je u meni problem. Govorio je da imam male grudi, da nisam s*ksi, smetalo mu je kako se oblačim, smetalo mu je što se glasno smejem i što za pesme pravim koreografije. Smetala mu je cvetna majica. Dok sam ja radila plaćala sam sve, a kada je on počeo da radi, delili smo na pola. Mali znak pažnje, izlazak, večera za mene su bili samo mašta. Počela sam da se menjam, izgled, ponašanje, udovoljavam, da bi se na kraju završilo mojim nezadovoljstvom, vikanjem, gađanjem telefonom. Tonula sam sve niže i niže dok sam se pravila da je sve okej. Kada je došlo do kraja, ipak nije bio kraj. Ponovo sam ga pustila u svoj život misleći da je došao iz ljubavi, a ne iz povređenog ega. Tražila sam male stvari, da menjamo sitnice, ali ništa se nije promenilo, on je bio sve više i više iznad, a ja u ponoru."

"Sve ređe smo provodili vreme zajedno, pa sam mu postavila pitanje, ujedno i najjadniji momenat u mom životu. "Voliš li ti mene uopšte?", pitala sam i dobila odgovor: "Ne znam... Potrebna si mi u životu." Ubrzo sam shvatila da nisam samo ja u njegovom životu i da je teško donosio odluke i oko njih pravio problem jer je postojala druga, ali ona nije zapravo ni bitna. Nisam znala da sam bila u paralelnoj vezi, ali sam, možda kasno, progledala. I konačno sam presekla i pustila sve niz vodu, odjednom svet mi se promenio. Shvatila sam da uvek treba poći od sebe i Sunce polako, ali sigurno ulazi u život. Nikada ne dozvolite da budete manje vredni, da vas neko ponižava i na prve "crvene zastave" samo idite i ne okrećite se. Bolje biti sam nego u odnosima koji vas truju. Ljubav je samo kad je lepo", zaključila je čitateljka.

