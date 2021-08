DEVOJKA DOŠLA KOD DEČKA, ON JOJ NIJE DAO DA KORISTI TOALET: Svoju ŠOK priču podelila je na mrežama, a razlog je tek UŽASAN!

Jedan muškarac izazvao je bes korisnika društvenih mreža nakon što je devojci koju je upoznao na aplikaciji za upoznavanje rekao da svoj higijenski uložak ne sme da baca u njegovu kantu za smeće.

Naime, ona mu je došla u posetu, imala je menstruaciju, pa je nakon nužde higijenski uložak pažljivo zamotala u toalet papir te ga je onda bacila u kantu za smeće. No, njen dečko nije bio time impresioniran.

"Upoznala sam tipa na Tinderu pre nekoliko nedelja i činilo se kao da smo zaista kliknuli. Imali smo puno istih hobija. Među nama sam osetila iskru, a sigurna sam da ju je i on osetio", otkrila je devojka.

Nakon što su se neko vreme dopisivali, odlučili su da odu kod njega kući na kafu.

"Međutim, bio mi je treći dan menstruacije i nakon par sati morala sam da promenim uložak. Primetila sam da mu je kanta za smeće prilično puna. Nisam bila sigurna šta učiniti, pa sam uložak zamotala u toalet papir i nekako ga gurnula dublje u kantu da baš ne viri na površini", ispričala je devojka.

Njih dvoje družili još su se družili oko sat vremena, a onda je on otišao u kupatilo.

"Rekao je da ne smem da bacam uloške u njegovu kantu za smeće jer bi ih on prilikom bacanja smeća mogao dodirnuti, a to je odvratno i nehigijenski. Navodno je video da smeće izgleda drugačije, odmotao je toalet papir i video uložak. Bila sam užasnuta. Iskreno sam se izvinila i činilo se da je to dobro prihvatio", rekla je devojka, no dogodio se obrt kom se nije nadala.

"Rekao mi je da to više ne radim, a ako je potrebno, da odem do prodavnice koja je udaljena od njegovog stana nekoliko blokova kako bih promenila uložak. Nakon toga sam otišla, ne razmišljajući previše o tome niti o njemu", istakla je devojka.

