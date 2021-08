ČITAV ŽIVOT SE BORILA SA VIŠKOM KILOGRAMA: Evo kako je uspela da sačuva željenu kilažu bez odricanja!

Čitavog života sam se borila sa viškom kilograma i sada sam konačno uspela da zadržim kilažu nakon mršavljenja i to duže od godinu dana! Ranije su mi se mukom izgubljeni kilogrami uvek vraćali, a sada po prvi put to nije slučaj. Presrećna sam!

Čitavog života sam se borila sa viškom kilograma – otpočinje T. svoju ispovest – još kao mala sam bila buckasta, čak i u osnovnoj školi. Mislim da je to posledica nepravilne ishrane i genetike. I moja majka je takođe gojazna, kao i veći deo rodbine. Porodično smo svi gurmani, volimo hranu, testa, prženo i pohovano meso, a mamina kuhinja nas u tome samo podstiče!

Nikada nisam bila sportski tip i nije me vuklo da se bavim sportom, tako da nije ni čudo što sam već sa 17 godina primetila da sam ozbiljno počela da se gojim. Svoj maksimum 76,6 kg sam dostigla već tu pre punih 20 godina i od tada su počeli moji ciklusi koje sam ja u šali zvala “krugovi pakla” – kroz smeh nam priča T.

– Ni sama više ne znam koliko puta sam kretala sa dijetama. To su bile nedelje velikih odricanja i osećaja depresije, nakon kojih bih privremeno uspela da skinem neki kilogram, ali sam ih onda, kada bih prestala sa dijetom sve brže-bolje vraćala.

– Bila sam željna svega i onda bih u prvim danima nakon dijete navalila na sve ono što mi je bilo uskraćeno pa sam često izgubljene kilograme ne samo vraćala, nego još i uvećavala.

– Sećam se da sam od koleginica dobijala razne preparate da isprobam, ali mi ništa nije davalo željene rezultate, ili su rezultati bili samo privremeni.

T. nam kaže da je spas potpuno neočekivano pronašla na internetu. – Pre oko godinu dana sam sasvim slučajno nabasala na reklamu za neke biljne kapi za mršavljenje i krenula da čitam o njima. Posebno mi se dopalo što je sve apsolutno prirodno i na bazi lekovitog bilja, tako da nema nikakvih opasnosti po zdravlje.

Ohrabrena kvalitetom sastava proizvoda, rešila je da poruči kapi i lično proverim koliko su efikasne.

– Kapi su mi stigle brzo, na kućnu adresu i krenula sam odmah da ih pijem onako kako piše na kutiji. Prvo što sam primetila je da mi se probava poboljšala i da mi organi za varenje rade kao sat! Ranije sam imala problema sa neredovnim stolicama, smenjivali su mi se periodi zatvora i dijareje. Uz Green Fit biljne kapi, to se sve regulisalo. Takođe, osećaj nadutosti i gorušice koji sam imala nakon jela je potpuno nestao –zadovoljno nam T. govori.

– Sem toga, izbacila sam suvišnu tečnost koja mi se zadržavala u organizmu, posebno u nogama i stvarala osećaj težine, a i oblast zahvaćena “pomorandžinom korom” se u mnogome smanjila! Sve ovo mi je dalo osećaj samopouzdanja i poletnosti koji dugo nisam osetila.

Pored ovih pozitivnih efekata koje je uočila već na prvoj turi biljnih kapi, T. je potvrdila na svojoj kućnoj vagi da su zaista i kilogrami krenuli da se tope. – Prvog meseca konzumiranja kapi, bez promena u ishrani i odlaska u teretanu, uspela sam da skinem oko 5 kg samo zahvaljujući Green Fit biljnim kapima.

To me je jako obradovalo jer nisam prolazila kroz one moje “krugove pakla” i mučila se bezuspešno sa dijetama, a ipak sam smršala. To me je ohrabrilo da nastavim sa kapima i da po malo počnem da pravim neke zdravije izbore tu i tamo. Ništa specijalno i restriktivno, ali sam rešila da izbacim gazirane sokove i grickalice. Na duge staze, tačnije godinu dana kasnije, to je rezultiralo kao što vidite ovim – izgovara T. smešeći se i pokazujući rukama na svoje telo.

– Sada imam 54,8 kg, a kada sam počela sa Green Fit biljnim kapima pre godinu dana, imala sam 76,7 kg! Srećna sam što mi se izgubljeni kilogrami ne vraćaju i što se osećam zdravo, vitalno i energično. Veliko hvala Green Fit-u i topla preporuka od srca svima koji prolaze kroz isto kroz šta sam i ja prolazila – probajte, nećete se pokajati!

Green Fit biljne kapi za mršavljenje predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakata čiji aktivni sastojci pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

DOZIRANJE I VREME TRAJANJA:

Green Fit biljne kapi uzimaju se dva puta dnevno, ujutru i uveče po 75 kapi i traju oko 10 dana. 3 bočice ovih kapi su dovoljne za mesec dana. Za najbolje rezultate vam preporučujemo da koristite Green fit biljne kapi 2 meseca u kontinuitetu (6 bočica), a na dalje po potrebi.

Cena Green Fit biljnih kapi iznosi 1.500 rsd i možete ih naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Cena paketa 2+1 gratis (2 bočice kupite, treću dobijete gratis) iznosi 3.000 rsd i možete ga naručiti klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Dostava je moguća samo na teritoriji Republike Srbije.

