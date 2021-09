SREĆNA SI AKO TE NEKO HOĆE SA DETETOM: Žene iz Srbije ispričale LJUBAVNA iskustva posle RAZVODA i na šta to liči

Razvod je veliki stres koji sa sobom povlači mnogo negativnih dešavanja i emocija. Neki idu tako daleko da kažu da je to jedna vrsta smrti.

foto: Shutterstock

Umire ljubav, osećanja i međusobna povezanost sa nekadašnjim partnerom kojem ste se jednom obećali na večnost. I treba vremena da rane zacele, duša preboli i vera se povrati. I dok muškarci uglavnom iz istih izlaze i u nove ulaze "čistiji", žene se suočavaju sa različitim društvenim osudama, nerazumevanjem, ali i sopstvenim strahovima koji ih parališu da nastave svoj život tamo gde je razvodom stao. Sa kakvim unutrašnjim brodolomima i osećanjima, ali i razmišljanjima se susreću žene nakon što raspletu "večne" zaruke, govori Lidija Marković, porodični terapeut i bračni savetnik.

- Prolazak kroz razvod prate različita osećanja u različitim fazama – osećaj napuštenosti, izneverenosti, tuga, ljutnja, strah, krivica, osećaj neuspeha, promašenosti. Takođe, razvod mogu pratiti različite promene kojima se treba prilagoditi – promena mesta stanovanja, odnos sa prijateljima i porodicom, kao i promena doživljaja sebe i vlastite pozicije - smatra sagovornica i naglašava da je neophodno integrisati sva ova osećanja kako bi osoba bila spremna za nove odluke i emotivne investicije.

Kada je reč o stupanju u nove emotivne odnose, Lidija Marković smatra da se žene suočavaju sa različitim kognitivnim i emocionalnim previranjima, te da su razlozi ulaska u nove partnerske odnose raznoliki. U velikoj meri zavise od pređašnjeg iskustva, odnosno uglavnom su u uzročno-posledičnoj vezi sa razlozima razvoda. Nakon jednog neuspeha često postoji strah da se to ne ponovi. A s druge strane postoji i snažna potreba da neko novo, bolje iskustvo zaleči emotivne rane, što je prirodno.

foto: Shutterstock

- Ulazak u nove partnerske odnose može biti određen nerazrešenim zadacima iz faze obrade razvoda. Ukoliko je osoba zaglavljena sa osećanjem da je ostavljena, naročito ako bivši partner ima drugu ženu, onda žena u novu vezu može ući sa potrebom da poništi to osećanje povređenosti i željom da se osveti bivšem partneru. Ukoliko je tokom braka ili samog razvoda bila izložena nasilju ili kriticizmu, može postojati osetljivost na ove oblike ponašanja kod svakog sledećeg partnera, te će se žena povući iz odnosa pre nego što mu da šansu. Neke žene mogu doživeti oslobođenje i imati potrebu da nadoknade propušteno - smatra Lidija i naglašava da je ono što pripadnicama lepšeg pola dodatno otežava početak novog partnerskog odnosa jesu i kulturološki stavovi i očekivanja sredine. Tu se postavlja i pitanje, kad treba reći okolini?

- Najprecizniji odgovor bi bio: onda kada je žena spremna da to iznese ili onda kada sebi prizna pravo na izbor novog partnera. Tada nema potrebu da se bilo kome pravda ili krije. To je njena zona odgovornosti. Ukoliko tako postavi stvari, iskustvo govori da će i okolina, pre ili kasnije, to prihvatiti. U odnosu na neka ranija vremena razvod nije više stigma, ali se od žene i dalje očekuje da čuva dom (koga više nema) i da brine o deci, tako da se često dešava da porodica žene prihvata razvod, ali teško prihvata novog partnera.

Žene koje su trpele nasilje mogu biti uplašene novih odnosa, toga da ne budu ponovo žrtve. To nepoverenje ih može lišiti bliskih odnosa, koji su najbolji lek za poljuljanu sigurnost. Dešava se i da žene pored teških iskustava nasilja opet biraju takve partnere.

foto: Shutterstock

- Ovo nije zbog toga što one žele da budu žrtve, kako sredina često nepravedno komentariše, već su to žene koje tokom odrastanja nisu naučile (nije im bilo dozvoljeno) da postave granice, da se zauzmu za sebe. Nije lako izvući se iz ove matrice. Naša kultura i danas visoko vrednuje poslušnost, posebno ženske dece.

Aleksandra Zajevski (24) mama, o svom iskustvu

Samohrana mama nije ni devojka ni žena

- Vrlo mlada sam usla u brak i nisam bila spremna na tolike probleme i razočaranja. Stid zbog neuspeha, osuda, sažaljenja, pa i kritike bili su pratioci ružnog razvoda i straha da ostanem bez deteta. Sve to je zauvek obeležilo moj život i probudilo u meni instinkt da se jos jače borim za obe. Zbog nje sam htela da budem bolja. Samohrana majka nije ni devojka ni žena. Još se ne oporaviš, a suočen si sa gomilom predrasuda. Da si "sama tako birala", da si "srećna ako te neko hoće sa detetom", a suočena si i sa strahom jer si sama odgovorna za najdragocenije biće u svom životu. A sve što želis je da se osetiš sigurno, da pred nekim možeš da spustiš onaj štit i da ti neko kaže: "Sve će biti u redu", ispričala je svoja iskustva Aleksandra, a zatim dodala da je nakon toga dala priliku sebi za novu ljubav, ali da je previše onih koji "vole na jedan dan".

- Svaki odnos koji sam nakon razvoda započinjala zasnivao se na tome da nakratko osetim da sam voljena i nekome potrebna, ali se svaki završavao bez predaje i bez emocija - podelila je sa nama ova mlada mama, ali i optimistično naglasila da nije odustala od ljubavi, već da čeka nekog ko će je voleti iz sve snage, takvu kakva jeste, bez predrasuda, prepreka i straha.

Ljilja Đokić (51) majka troje dece koja se zbog ljubavi otisnula u daleku Holandiju, gde i danas živi

Mislila sam da nikada više neću voleti

- Razvod je patnja, velika bol, ali kada više ne ide, moraš da raščistiš i ne smeš sebi da daješ lažnu nadu. Ja nisam odmah imala hrabrosti. Možda je trebalo i ranije da presečem, ali sam se uvek trudila da održavam brak zbog dece, a i nije lako prekinuti nešto što je do tada trajalo 30 godina. Presudan momenat u mom slučaju bio je kada mi je starija ćerka jednog dana prišla i ohrabrila me je da donesem odluku rečima: "Mama, ti više nisi srećna" - započela je svoju priču Ljilja, koja je poreklom iz Beograda, ali se pre više od tri decenije zbog zaljubljenosti i vere u večnu ljubav preselila u Holandiju sa svojim, sada bivšim, suprugom.

Svoju ispovest nastavila je i o periodu nakon razvoda, koji nije bio lak zbog suočavanja sa sobom, okolinom, neizvesnošću i pitanjem „Kako dalje?“. Ipak, tada je odlučila da se posveti sebi i, kako sama kaže, da prvi put posle toliko godina ne živi tuđ život.

A da u životu nešto prvo mora da se pusti kako bi se napravilo mesto za nešto novo, vidimo i u Ljiljinom slučaju kada ju je posle teškog razvoda ipak sačekala nova ljubav, neočekivano i nenadano.

foto: Profimedia

- Nakon dve godine pojavio se čovek sa našeg podneblja. To je u početku bila ljubav preko žice. On je bio mlađi od mene, ali me je nešto privuklo. Sviđalo mi se kako razmišlja, kako se ophodi prema meni. Tada sam, posle 30 godina, osetila da nešto vredim. Mislila sam da više nikada neću voleti i bila sam srećna što još uvek u meni ima takvih osećanja - pričala je Ljilja o svojoj prvoj novoj ljubavi nakon braka, ali onda otkrila i sa kakvim se strahovima i razmišljanjima borila na samom početku nove veze.

- Plašila sam se. Razmišljala sam: "Kako ću se skinuti pred drugim muškarcem?". Srećom, prebrodila sam sve strahove i sumnje.

Kada su komentari i reakcije sa strane u pitanju, vrlo je odlučna.

- Meni je bilo jedino bitno mišljenje moje dece i sa njima sve delim. Oni su srećni zbog mene, to mi je najvažnije. Niko drugi nema pravo da osuđuje, već treba da živi isključivo svoj život - izjavila je na kraju ova ponosna majka troje dece, jednog sina i dve ćerke.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./BlicŽena)

Bonus video:

00:10 DAMIJANO NE PRESTAJE DA ŠOKIRA: Italijan obukao komplet, počeo da skače, a onda zadigao SUKNJU i zapalio društvene mreže!