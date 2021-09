IMAM 19, A MOJ MUŽ 62: Njeni roditelji su zvali POLICIJU kad su ih prvi put videli, a ona tvrdi da je on njena SRODNA DUŠA!

Tinejdžerka iz Amerike udala se za 42 godine starije vojno lice, a nedavno je za strane medije otkrila da su njeni roditelji ipak prihvatili njihovu ljubav, iako su pozvali policiju kada su ga prvi put videli.

Pripadnica vojne policije Odri Šajan-Smajli Mun (19) upoznala je supruga Kevina (62) početkom 2020. godine na popularnom sajtu za upoznavanje. Uprkos ogromnoj razlici u godinama, nju je u početku privukla činjenica da je on veteran koji je radio za vojnu policiju.

Nekoliko meseci nakon što su otpočeli dopisivanje, stupili su u vezu i to do ušiju zaljubljeni! U julu 2020. godine pao je prvi poljubac.

"Bila sam uzbuđena i nervozna kada sam ga upoznala. On i dalje priča o danu kada me je prvi put video - gledao me je sa toliko strasti. Kevin je napravio prvi korak, uzeo je moje lice u ruke i prvi put smo se poljubili ona kada smo se i prvi put sreli licem u lice. Oboje se možemo složiti da je to zaista bila ljubav na prvi pogled", priča ova 19-godišnjakinja, prenosi "The Sun".

Ni Odri ni Kevin, inače iz Kalifornije, nisu ranije bili sa toliko starijim, odnosno mlađim partnerom, ali oboje veruju da to nije važno jer imaju duboku povezanost i mnogo toga zajedničkog.

"Naš prvi razgovor bio je o vojsci, ali smo razgovarali o svemu. Bili smo vrlo otvoreni jedno prema drugom. Takođe, Kevin je veoma zgodan. Ono što našu vezu čini sjajnom i savršenom je to što osećamo sve veću ljubav jedno za drugo", dodaje Odri.

Kevin je stariji od oba roditelja svoje supruge. Naime, Odrina majka ima 38, a otac 43 godine, te nije ni čudo što je neko vreme svoju romansu od njih. No, već u avgustu prošle godine rešila je da im otkrije istinu.

"Nisam mogla da se nosim sa stresom i krijem sve to od svoje porodice, pa smo se dogovorili da će doći da ih upozna. Oni su najpre bili neprijateljski nastrojeni. Kada smo prvi put došli, ispred kuće nas je sačekala policija. U početku je bilo zastrašujuće, ali je Kevin bio spreman da se bori za nas, za ono u šta je verovao. Sada kada su ga dobro upoznali, oni ga zaista vole. Ali kada je tek počelo... Tri dana su vikali na njega svaki put kada bi došao kod mene i radili su sve što su mogli da mu pokažu kako je užasan što me voli. Ali dokazao im je koliko me iskreno i duboko voli", kaže ona.

"Još nismo čuli negativne komentare od stranaca, ali nas često zagledaju. To nam ne smeta, fokusirani smo na sebe", dodala je.

Par se venčao u avgustu ove godine u maloj kapeli u Nevadi.

"Stalno razgovaramo o našoj kući iz snova i o tome da dobijemo bebu. On želi da bude tata koji će biti kod kuće i paziti našu bebu, dok ja radim. Želi da kuva i čisti dok se ja ne vratim kući, a onda možemo da provodimo vreme kao porodica. Želimo da putujemo kombijem. Da imamo psa. Samo želimo da budemo zajedno i da se više nikada ne razdvojimo. Željni smo da dobijemu svoju bebu. Naši životi otežavaju takve snove, ali znamo da ćemo vremenom živeti svoj san", zaključila je ova devojka.

Iako je par u braku i dalje žive odvojeno jer Odri radi u inostranstvu na Bliskom istoku, dok je Kevin u Kaliforniji. Planiraju da otpočnu zajednički život sledeće godine kada se Kevin povuče iz službe.

"I dalje ga gledam očima ispunjenim čistom ljubavlju i radošću, a i on mene gleda na isti način. Ponekad smo toliko srećni da počnemo da plačemo. Volim koliko je strastven i strpljiv. Ljudi mojih godina su neozbiljni i sebični, a Kevin je sušta suprotnost. On me razume i sve što želi jeste da uradi nešto umesto mene", ističe Odri, koja sebe opisuje kao staru dušu.

"Nisam mislila da ću upoznati muškarca svojih snova koji je ujedno i moj najbolji prijatelj i ljubav. On je moja srodna duša i za to se vredi boriti. Naša ljubav je beskrajna i neopisiva. Želimo da pokažemo svetu da nismo onaj stereotipni odnos sponzoruše i sponzora. Mi se zaista volimo zbog onoga što smo", zaključila je.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A.

Bonus video:

