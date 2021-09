VLASNICA NAJVEĆIH GRUDI IZ NAŠEG KOMŠILUKA IMA VELIKI PROBLEM: Ukrali mi EKSPLICITNE fotke koje sam slala mužu, UPOMOĆ! (FOTO)

Atraktivna violinistkinja Bjanka Julia Jozefina Kolompar (Bianca Julia Josephine Kolompar) je vlasnica najvećih grudi napravljenih u Hrvatskoj, a požalila se na društvenim mrežama da ima problema.

foto: Printscreen/Instagram

Istakla je da neko sa lažnog profila šalje nemoralne ponude njenim fanovima.

- Dragi pratioci mog pravog profila, neko je otvorio lažan profil u moje ime i ako mi ni imena zapravo ne zna tačno niti moje obrazovanje ali nažalost zna slati lažne pa i nemoralne poruke u moje ime i deli moje stare fotke iz mladosti sa starih profila dok sam još bila model a čak i ukradene privatne fotografije na kojima sam sa suprugom. Molim i Vas i medije da prijavite ovaj lažan profil koji Vam prikazujem na slici .Ja se nadam da će ta osoba biti kažnjena jer sam ja žrtva laži te osobe i širi neistine o meni da bi mi ugled narušavao. Ne znam da li se radi o ženskoj osobi ili muškoj jer čim otvara lažan profil može se i lažno predstaviti. Ja ne znam kako Instagram to dozvoljava jer su mnogi već prijavili i nisu još ništa preduzeli. Hvala Vam unapred što ćete preduzeti korake da se to zlo spreči .Neki ljudi nemaju svoj život pa onda žive tuđe živote.To je veliki greh i veliko zlo ali nije na nama da sudimo ali moramo ipak zlo i kriminal sprečiti. Voli Vas vaša Bjanka - piše u objavi.

foto: Printscreen/Instagram

Kako je istakla za 24 sata.hr, neko šalje njene intimne fotografije koje je snimala za svog supruga nakon operacije grudi. Sada se boji da će ih javno objaviti. Sve je navodno prijavila policiji.

foto: Printscreen/Instagram

Bjanka je rođena u Temišvaru u Rumuniji, u Zagrebu živi od 1994. godine gde je diplomirala violinu. Svoje je školovanje nastavila u Salzburgu gde je magistrirala, a zatim i doktorirala violinu u Beču. Budući da se danas bavi duhovnom muzikom i da je velika vernica, mnogi je osuđuju zato što je uradila velike grudi.

foto: Printscreen/Instagram

- Mnogo me ljudi osuđuje zbog toga što sam odlučila da povećam grudi i smatraju me provokativnom, pogotovo zato što sam vernica. No ovo je moderan svet i svako ima pravo biti šta god želi. Nečija vrednost nije u njegovoj spoljašnjosti, nego u onome kakav je čovek, hoće li pomoći svom bližnjem kada mu treba pomoć, a ne kako se nosi ili kako izgleda. Žao mi je da društvo prvo gleda kakvog si izgleda, a onda sve ostalo, kaže.

foto: Printscreen/Instagram

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

01:42 SRBI ZNAJU KAKO DA SE ZABAVE: Turski glumac oduševljen Beogradom, provodio se do zore, a žene ga SPOPADALE sa svih strana! (VIDEO)