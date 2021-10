SRPKINJE POLUDELE ZA OVIM TRENDOM! U frizerskim salonima traže samo 1 stvar, a ne menja se ni dužina ni boja kose i deluje ŠIK

Ako želite da osvežite svoju frizuru i promenite imidž, a da to ipak ne bude drastična promena, te da ne dirate boju i dužinu kose, odgvoor leži u šiškama! Dugo su bile zapostavljene, ali su se ove sezone vratile na velika vrata i to u svim svojim varijantama - od mikro šiški preko klasičnih do takozvanih "zavesa" šiški.

foto: Profimedia

"Šiške su uvek pravi potez i odgovor na sve kada je potpuna frizura u pitanju. Nema dileme, šiške dobro izgledaju na svakom obliku i dužni kose, a čak i podmlađuju. Trendovi su takvi da su u narednim mesecima upravo šiške najpoželjniji detalj kada je reč o frizurama", kaže za naš portal poznati beogradski frizer Srđan Kuljanin.

Šiške mogu u potpunosti da transformišu vaš oblik lica i da akcentuju najbolje na njemu, a potrebno je da u konsultaciji sa frizerom izaberete najbolji tip šiški za sebe. Primera radi bočne šiške, odnosno šiške sa strane, dobro pristaju većini žena, ali posebno laskaju onima sa okruglim licem - vizuelno ga sužavaju i čine ovalnijim. A dame sa ovalnim oblikom lica treba da isprobaju duže, ređe ošišane šiške, koje sežu malo ispod obrva.

Kuljanin ističe da je velika prednost šiški i ta što stvara utisak da je kosa zdravija nego što možda zapravo jeste.

"Prednji deo kose je uvek najviše izložen spoljašnjim uticajima, te je zato i najoštećeniji. Upravo zato sa šiškama kosa uvek deluje kao da je negovana više nego što je to možda slučaj. Ženama je često problem što se šiške deformišu pre ostatka frizure, ali to se lako rešava - dovoljno je da operete samo njih i uz par poteza četkom i fenom frizuru je moguće ponovo doveti do savršenstva", objašnjava ovaj frizer.

foto: profimedia

Frizer savetuje da izaberete duže šiške koje ističu jagodične kosti, jednostavno su za stilizovanje i oblikovanje i ne zahtevaju preterano održavanje.

"Dovoljno je da ih razmaknete i lice će doći do izražaja", dodaje Srđan.

Da su šiške veliki trend u ovoj 2021. godini dokazuje i ogroman broj slavnih lepotica koje su se odlučile upravo za ovaj detalj - Bili Ajliš, Bela Hadid, Megan Foks, Kejli Kuoko, Dakota Džonson samo su neke od njih.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/Žena)

