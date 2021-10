KAD LEPI BRKA ZASOLI: Saznajte koju so koristi naš popularni TV kuvar!

Kažu da je najveća razlika između profesionalnog kuvara i amatera u začinjavanju hrane solju. Profesionalci količinu soli mere prstohvatom.

"Ovaj začin je moćan, ali sa njegovom upotrebom ne treba preterati", prvo je što će vam reći svaki kuvar... Zato nas je zanimalo koju so u svojoj kuhinji koristi naš Lepi Brka, čijem kulinarskom umeću se divimo više od jedne decenije.

Panonija so u kuhinji Lepog Brke

Mnogo je razloga zbog kojih se najpoznatiji šef opredelio baš za Panonija so. Između ostalog, oni su jedini proizvođač morske soli na kontinentu koji se nalazi u državi koja nema more! Zato u ovoj novosadskoj kompaniji često kažu da "Panonija so" nastaje kad se spoje Mediteran i Panonsko more.

Ne zaboravite da morska so, osim što čuva srce i oporavlja kožu, ima još jednu važnu ulogu . Ona unapređuje imuni sistem i čini ga jačim i otpornijim, a to je posebno važno sada, kada nam idu u susret hladni dani.

Fokaća

foto: Promo

Sastojci:

600 g brašna 1 kesica suvog kvasca 1½ kašicica Panonija krupne morske soli ½ kašičice šecera 1 kašika ruzmarina 3,5 dl mlake vode 3 kašike maslinovog ulja

Za premazivanje i posipanje: 1 kašika ruzmarina (svežeg ili sušenog) 1 kašika Panonija krupne morske soli 1/3 dl maslinovog ulja Način pripreme:

U posudu za mešanje sipati brašno, kvasac, šecer, so i ruzmarin, maslinovo ulje i mlaku vodu. Umesiti elastično testo koje se ne lepi za ruke i ostaviti da naraste. Premesiti testo i rukama oblikovati u željeni oblik u plehu za pecenje, ali da testo ne bude deblje od 1cm. Premazati uljem i posuti ruzmarinom i morskom solju. Ostaviti na toplom mestu da naraste još 20-30 minuta i peci u rerni zagrejanoj na 250°C 20-30 min, odnosno dok ne dobije rumenu boju.

Brauni sa slanim karamelom

foto: Promo

Sastojci:

Za slani karamel

150g šećera

1 ravna kašičica Panonija krupne morske soli

1 dl neutralne pavlake

40 g maslaca

Za brauni masu

200 g brašna

1 ravna kašičica praška za pecivo

3 kašike kakao praha

Prstohvat Panonija soli

300 g čokolade za kuvanje

150 g maslaca

4 jaja

150 g braon nerafinisanog šećera

150 g belog šećera

1 kesica vanillin šećera

Za dekoraciju

100 g bele čokolade

Način pripreme:

Karamel: U manju šerpu sipati šećer i pažljivo na umerenoj vatri karamelizovati, da postane tečan i dobije lepu zlatnu boju. Skloniti sa vatre i dodati neutralnu pavlaku i so. Karamelizovani šećer će se stvrdnuti, ali sve vratite na vatru i uz mešanje otopite karamel u pavlaci. Za ovo je potrebno nekoliko minuta. Pred kraj dodajte i maslac da se i on otopi u karamelu. Kada se sve sjedini sklonite sa vatre i prespite u drugu posudu da bi se malo karamel malo smlačio.

Smesa za brauni: U posudu za mešanje sipati brašno, kakao, prašak za pecivo i vanillin šećer. Promešati i ostaviti sa strane.

U vatrostalnu posudu stavite čokoladu i maslac i istopite na pari tako što posudu sa namirnicama stavite preko šerpe u kojoj lagano vri voda. Posuda ne sme da dodiruje vodu!

Povremeno promešati da bi se sve sjedinilo. Kada masa postane kompaktna i bez grudvi. Skolinite sa pare da se malo ohladi.

U još jednu posudu za mešanje sipajte beli i žuti šećer i jaja. Promešati mikserom sve dok se sav šećer ne istopi i masa postane penasta.

Lagano izravnati špatulom da karamel ne bi iscureo sa strane. Iscureće svakako jedan deo, ali to je ok. Peći u rerni zagrejanoj na 180°C oko 35 min.

Nakon pečenja kolač dekorisati belom čokoladom otopljenom na pari. Ovo naravno nije obavezno.

Kolač ostaviti da se hladi na sobnoj temperaturi u posudi u kojoj je pečen. Nakon toga nije loše da se stavi u frižider na 30 min. Može se čuvati u frižideru nekoliko dana, ali pre nego što ga iznesete pred goste ostavite ga van frižidera da se karamel opet opusti.

Promo tekst