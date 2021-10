KAD VAM KAŽU DA STE OTVORENE 10 CM, TO IZGLEDA OVAKO: Slika bebine glavice pokazuje koliko je POROĐAJ naporan

Stefani Kristijan, pevačica iz Mičigena, podelila je pre izvesnog vremena sliku koja najbolje dočarava koliko je porođaj zapravo težak. Od tada, s vremena na vreme, slika iznova kruži društvenim mrežama u znak podrške svim mamama.

- Evo šta zapravo znači kada vam kažu da ste otvorene 10cm. Eto zašto zaslužujemo sve što poželimo - poručila je tada pevačica uz sliku.

Porođaj se, inače, sastoji iz četiri faze - faze dilatacije, tj. otvaranja grlića materice koja ima dva stanja: latentno i aktivno. Potom sledi faza ekspulzije – istiskivanja bebe iz materice i vagine, zatim faza placente-posteljice i na kraju faza hemostaze – zaustavljanje krvarenja.

Faza dilatacije počinje latentnim stanjem. To je pripremna faza u kojoj počinju da se javljaju slabe, povremene i neregularne kontrakcije materice (u nepravilnim vremenskim razmacima) koje nisu bolne, a koje pripremaju grlić materice i dovode do njegovog skraćivanja i potpunog nestajanja, kao i otvaranja grlića, do 2-3 cm.

Latentna faza traje više sati (ponekad i dana) i ne računa se u trajanje samog porođaja. Ponekad se trudnice žale da je njihov porođaj trajao 24 sata, ali lekari ne računaju tu latentnu fazu. Kada je grlić potpuno izravnat i otvoren 2-3 cm, počinje aktivno stanje dilatacije sa redovnim kontrakcijama koje se javljaju u sve kraćim vremenskim intervalima (na 10, 5, 3, 2 minuta), koje su sve duže (od nekoliko sekundi do minuta) i sve jače i dovode do otvaranja materice do 10 cm, kada može da izađe bebina glava.

A kako izgleda taj trenutak, pokazuje upravo slika koju je pokazala pevačica.

